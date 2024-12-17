Edremit\'te Tuncay Kılıç Anısına Lokma Hayrı Düzenlendi

Politika

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, geçtiğimiz günlerde vefat eden eski Belediye Başkanı Av. Tuncay Kılıç anısına lokma hayrı düzenledi. Hayır, Edremit Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirildi.

Hayra, Kılıç'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. Başkan Ertaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Edremit'e uzun yıllar hizmet etmiş olan saygıdeğer büyüğümüz Av. Tuncay Kılıç anısına belediyemizin önünde lokma hayrı düzenledik. Şehrimize yaptığı katkılardan dolayı minnettarız. Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

1999-2004 ve 2009-2014 yılları arasında Edremit Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Kılıç, geçtiğimiz günlerde 66 yaşında vefat etmişti. Kılıç, Pazar günü son yolculuğuna uğurlanmıştı. - BALIKESİR