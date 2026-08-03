Edremit Ticaret Odası AK Parti\'yi Ziyaret Etti

Edremit Ticaret Odası heyeti, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile bir araya geldi. Görüşmede Edremit'in ekonomik gelişimi, ticaret, turizm ve yatırım potansiyeli değerlendirildi.

Edremit Ticaret Odası heyeti, AK Parti Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile bir araya geldi.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Bayram Kayahan, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Genel Sekreter Recep Akgün'den oluşan heyetin katıldığı ziyarette, Edremit ve bölgenin ekonomik gelişimine yönelik konular ele alındı.

Görüşmede, Edremit'in ticaret hacminin artırılması, turizm potansiyelinin geliştirilmesi, bölgeye yönelik yatırımlar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Edremit Ticaret Odası heyeti, nazik ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.