Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, Eski Kent Merkezi Projesi ile Şehri Modernleştirecek

Politika

Efeler Belediye Başkan adayı Burak Pehlivan, 'Eski Kent Merkezi' projesi ile şehrin merkezinde bulunan birçok yapıyı modernleştirip depreme dayanıklı hale getireceklerini belirtti.

31 Mart yerel seçimleri öncesi açıkladığı projeler dikkat çeken ve saha çalışmalarında yoğun ilgi gören Burak Pehlivan, 'Biz bu yola kentimize hizmet etmeye, vatandaşlarımızı daha refah bir kentte yaşatmaya ve her yönüyle modern bir kent yapmak için çıktık. Projelerimizi de bu kapsamda hazırladık" dedi.

" Aydın'ın en işlek caddeleri restore edilecek"

Efeler'i kalkındıracak ve modern bir kent haline getirecek projeleri ile dikkat çeken Pehlivan, şehrin en işlek alanları için de düğmeye bastı. 'Eski Kent Merkezi' projesi ile kentin önemli çarşılarından olan Yağcılar İçi, Sevgi Yolu, Hasır Pazarı ve Ayakkabıcılar Çarşısı'nın yenileneceğini belirtti. Bu alanda bulunan binaları tarihi ve dokusal özelliklerini koruyarak depreme dayanıklı hale getirip modern altyapı ile restore edeceklerini kaydeden Pehlivan, "Halkımızın, yerli ve yabancı turistlerin şehrimizin tarihi atmosferini deneyimleyerek unutulmaz anılar biriktirmesini; esnafımızın da konforlu iş yerlerine kavuşmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - AYDIN