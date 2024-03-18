Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, Semt Pazarında Saha Çalışmalarına Devam Ediyor

Politika

Efeler Belediye'sinin en genç Başkan Adayı Burak Pehlivan, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala saha çalışmalarına ağırlık verdi. Efeler ilçesinde kurulan semt pazarını ziyaret eden Pehlivan'a, Efeler'in önceki dönem Belediye Başkanı Mesut Özakcan da eşlik etti.

"Üretime teşvik edeceğiz"

Pazarcı esnafına 'Efeçem' Çiftçi Eğitim Merkezi Projesi'nden de söz eden Burak Pehlivan, "Bugün enginardan kestaneye kadar pek çok ürünün üretim merkezi Aydınımız. Bizim üretip tonla sattığımız pek çok ürün başka bir bölgede gram ile satılıyorsa bizim bu konuda eksiğimiz var demektir. Bu manada tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu proje ile; tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik organizasyon ve işbirlikleri ile uzman ziraat mühendisleri, biyologlar ve veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilecek kurslar ile tarımın her aşamasında detaylı eğitimler sunacağız. Bu programlar aracılığı ile Efeler'de üretilen ürünlerin güvenliğini arttıracak ve sertifikalı tarım ürünleri ile iç ve dış pazarda önemli bir marka değeri oluşturacağız. Tarladan soframıza gelen yerli ürünlerimizin lezzeti bambaşka olacak" dedi.

Pazarcı esnafının taleplerini de dinleyen Pehlivan, "Esnafımızın yaz, kış yaşadığı tüm sorunlara vakıfız. Kalıcı çözümler üretmek için tüm hazırlıklarımız tamam. Daha modern Pazar yerleri için de çalışmalarımızı yaptık. Hem vatandaşımız hem de esnafımıza en iyi imkanları sunacağız" diye konuştu.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Burak Pehlivan'a destek için gelen eski belediye başkanı Mesut Özakcan ekiple birlikte pazar yeri ziyaretlerine katıldı. - AYDIN