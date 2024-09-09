Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, CHP\'nin 101. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Politika

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 101'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Cumhuriyet Halk Partisi'nin asırlık geçmişi coşkuyla kutlandı. Etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Başkan Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ve çok sayıda partiliyle bir araya geldi. Yetişkin, Cumhuriyet'in ve partinin köklü mirasına vurgu yaparak, bu önemli günü Aydınlı hemşehrileriyle birlikte kutlamanın gururunu yaşadığını ifade etti. Program boyunca partililer, birlik ve dayanışma mesajları verdi.

CHP'nin 101 yıllık tarihi boyunca, Cumhuriyet'in kazanımlarını koruma ve demokrasiye sahip çıkma noktasındaki kararlı duruşuna dikkat çeken Yetişkin, bu mirası daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı. - AYDIN