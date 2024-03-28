Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay: \'Cumhuriyete olan borcumu ödemek için adayım\'

Politika

Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay'ın seçim çalışmaları kapsamında yaptığı Yılmazköy Mahalle ziyareti mitinge dönüşürken, Başkan Atay; "Cumhuriyete olan borcumu ödemek için adayım" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala, belediye başkanı adayları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede mahalle ziyaretlerine devam eden Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay da Yılmazköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği ziyaret adeta mitinge dönüştü. Vatandaşlara projelerini anlatan Başkan Atay; "Cumhuriyete olan borcumu ödemek için adayım" dedi.

Yılmazköy mahalle sakinlerinin meşalelerle karşıladığı Başkan Atay, görev süresi boyunca hayata geçirdiği hizmetlerinden ve gelecek dönem projelerinden bahsetti. Yılmazköylülerin "Başkan Atay ile aynen devam" sloganları ve alkışlarla kendisini desteklediği buluşmada konuşan Başkan Atay; "Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız, çok teşekkür ederim. Biz her şeyimizi cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Ben cumhuriyet sayesinde okudum, cumhuriyet sayesinde 3 dönem milletvekilliği, 1 dönem belediye başkanı oldum. Cumhuriyet'e olan borcumu ödemek için bir dönem daha belediye başkanlığına adayım. Bu dönem olduğu gibi desteklerinizle yeni dönemde de bölgemizin en çok hizmet eden belediyesi olacağız" diye konuştu. - AYDIN