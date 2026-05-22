Başkan Yetişkin: "Asla umutsuzluğa kapılmayacağız"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Menderes Park'ta düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında hemşehrileri ve partilileriyle buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yoğun katılımın yaşandığı etkinlikte konuşan Başkan Yetişkin, zorluklar karşısında asla geri adım atmayacaklarını ve halkın umudunu daima diri tutacaklarını vurguladı.

Bayramın getirdiği dayanışma ruhunun derinden hissedildiği programda, adalet ve kararlılık vurgusu ön plana çıktı.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi sözlerine atıfta bulunan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayacaklarının altını çizdi. Türkiye'nin ve yerel yönetimlerin gücünü halktan aldığını belirten Başkan Yetişkin, kurumsal iradeye ve demokratik değerlere yönelik hiçbir müdahalenin sonuç vermeyeceğini ifade ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nin teslim alınamayacak güçlü bir çınar olduğunu dile getirdi.

Buluşma, il ve ilçe örgütlerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı toplu bayramlaşma töreni ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - AYDIN