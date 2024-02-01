Efeler Belediye Meclisi\'nde parti değiştiren meclis üyeleri sebebiyle komisyonlarda değişiklik yapıldı

Politika

Efeler Belediye Meclisi'nde parti değiştiren meclis üyeleri sebebiyle 5 meclis komisyonundaki isimler yeniden belirlendi.

Efeler Belediye Meclisi'nin Şubat ayı meclis toplantısı, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantı sonunda, parti değişikliği yapan meclis üyeleri olması sebebiyle İmar Komisyonu, Esnaf ve Pazar Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Tarım Komisyonu ile Kültür, Sanat, Spor ve Engelli Komisyonu'nda değişiklik yapıldı.

Meclise önerilen ve oy birliği ile kabul edilen değişikliklere göre İmar Komisyonu'na Abidin Arslan, İbrahim Tokat ve Kasım Payza'nın yerine Ahmet Kızılkaya, Altan Kemerci ile Mustafa Tolan, Esnaf ve Pazar Komisyonu'na Yüksel Deveci yerine Umut Yener Köse, Ulaşım Komisyonu'na İbrahim Tokat yerine Maşallah Uslu, Tarım Komisyonu'na Abidin Arslan yerine İlhan Günendi, Kültür, Sanat, Spor ve Engelli Komisyonu'na Engin Kuluyever ile Kasım Payza yerine Oktay Toros ve İsmail Hakkı Gül seçildi.

İlgili komisyonlarda yeni isimler belirlenirken konu ile ilgili kısa bir konuşma yapan Başkan Atay; "Yasal zorunluluk olarak parti değiştiren arkadaşlarımız nedeniyle komisyonlarda değişiklik söz konusu oldu. Bu sebeple İmar, Esnaf, Ulaşım, Kültür ve Tarım Komisyonlarında değişiklik yapıldı. Önerilen isimler oy birliği ile kabul edildi. İlgili komisyonlara seçilen arkadaşlarımızın yeni görevleri hayırlı olsun" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Atay, 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı. - AYDIN