Efeler Belediye Meclisi\'nde parti değiştiren meclis üyeleri sebebiyle komisyonlarda değişiklik yapıldı

Efeler Belediye Meclisi'nde parti değiştiren meclis üyeleri sebebiyle 5 meclis komisyonundaki isimler yeniden belirlendi.
Efeler Belediye Meclisi'nin Şubat ayı meclis toplantısı, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantı sonunda, parti değişikliği yapan meclis üyeleri olması sebebiyle İmar Komisyonu, Esnaf ve Pazar Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Tarım Komisyonu ile Kültür, Sanat, Spor ve Engelli Komisyonu'nda değişiklik yapıldı.
Meclise önerilen ve oy birliği ile kabul edilen değişikliklere göre İmar Komisyonu'na Abidin Arslan, İbrahim Tokat ve Kasım Payza'nın yerine Ahmet Kızılkaya, Altan Kemerci ile Mustafa Tolan, Esnaf ve Pazar Komisyonu'na Yüksel Deveci yerine Umut Yener Köse, Ulaşım Komisyonu'na İbrahim Tokat yerine Maşallah Uslu, Tarım Komisyonu'na Abidin Arslan yerine İlhan Günendi, Kültür, Sanat, Spor ve Engelli Komisyonu'na Engin Kuluyever ile Kasım Payza yerine Oktay Toros ve İsmail Hakkı Gül seçildi.
İlgili komisyonlarda yeni isimler belirlenirken konu ile ilgili kısa bir konuşma yapan Başkan Atay; "Yasal zorunluluk olarak parti değiştiren arkadaşlarımız nedeniyle komisyonlarda değişiklik söz konusu oldu. Bu sebeple İmar, Esnaf, Ulaşım, Kültür ve Tarım Komisyonlarında değişiklik yapıldı. Önerilen isimler oy birliği ile kabul edildi. İlgili komisyonlara seçilen arkadaşlarımızın yeni görevleri hayırlı olsun" dedi.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Atay, 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı. - AYDIN
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. Güvercinin Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi ve bacaklarında Çinceye benzer yazılar bulunuyordu. Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından doğaya salınan güvercin, uzun süren gözetimden sonra özgürlüğüne kavuştu.
Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'ndan dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kadroya dahil edilmedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Son Dakika › Politika › Efeler Belediye Meclisi'nde parti değiştiren meclis üyeleri sebebiyle komisyonlarda değişiklik yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?