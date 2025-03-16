Efkan Ala: \'AK Parti Umudun Adresidir\'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Geleceğe baktığımızda AK Parti umudun adresidir. Biz koltukta yarışmayız. Muhalefette olanlar muhalifler ise koltuk için yarışıyorlar. Seçim bitiyor, ertesi gün orada koltuklar için yarışma başlıyor" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 'Teşkilata Vefa İftarı' düzenlendi. Programa, AK Parti MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin senelerce kanını emen, dümeni başkalarının elinde bulunan terör belasından da Allah'ın izniyle 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşarak kurtulacağız" dedi. AK Parti'nin bir partiden daha fazlası olduğunu belirten Ala, "23 yıl önce kurulmuş, bir yıl sonra iktidara gelmiş ve 22 yıldır memlekete kesintisiz hizmet veren bir kadronun mensuplarıyız. Her birinize bu süreç içerisinde verdiğiniz destek, yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti, partiden daha fazlası ve bir harekettir. Bu partide hiyerarşi kuruluşunda görev almış olanlardan başlar. Çünkü o gün görev almak çok zordu ve cesaret istiyordu. AK Parti, geçmişe baktığımızda başarının adıdır. Başarılarımızı saymaya kalksak asla zaman yetmez. Geleceğe baktığımızda AK Parti umudun adresidir. Yapılacak ne varsa yine bu kadrolar yapacak. Biz hizmette yarışan kadroların adıyız. Biz koltukta yarışmayız. AK Parti'nin muhalifleri var ama alternatifi yok. Muhalefette olanlar muhalifler ise koltuk için yarışıyorlar. Seçim bitiyor, ertesi gün orada koltuklar için yarışma başlıyor. Bizde hizmet yarışı hiç bitmiyor. Türkiye'nin senelerce kanını emen, dümeni başkalarının elinde bulunan terör belasından da Allah'ın izniyle 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşarak kurtulacağız. Türkiye, dünyanın gelişmiş ve etkin ülkeleri arasında milletimize yakışır bir biçimde var olacak ve dünyanın gidişatına katkıda bulunacak" şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, "AK Parti, bir siyasi hareketten öte bir adanmışlık hikayesidir. Geceyi gündüze katanların, milletine hizmeti şeref bilenlerin hikayesidir. Bu teşkilat vefanın, kardeşliğin ve büyük Türkiye hayalinin taşıyıcılarıdır. Bugün burada olan ve dünden bugüne bu kutlu yürüyüşe emek veren herkes bu büyük davanın temel taşlarıdır. Asırlık bir çınar gibi köksalan teşkilatımızın her bir dalında sizlerin emeği ve duası vardır" ifadelerini kullandı. - BURSA