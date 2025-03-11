Efkan Ala Alevi Vakıfları ile Görüştü

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ve heyetiyle bir araya geldi. Ala, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. - ANKARA