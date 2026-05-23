Efkan Ala'dan CHP'ye sert eleştiri..."Muhalefetin içi Orta Doğu kadar karışık" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efkan Ala'dan CHP'ye sert eleştiri..."Muhalefetin içi Orta Doğu kadar karışık"

Efkan Ala\'dan CHP\'ye sert eleştiri..."Muhalefetin içi Orta Doğu kadar karışık"
23.05.2026 11:20  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'daki bayramlaşma programında CHP'yi sert sözlerle eleştirerek muhalefetin iç sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Gazze'deki duruma değinerek bayramı buruk kutladıklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Kurban Bayramı programında yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'ni sert sözlerle eleştirdi. Muhalefetin kendi iç sorunlarını çözmesi gerektiğini söyleyen Ala, "Muhalefetin içi Orta Doğu kadar karışık. Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li ama karşılarında bizi görüyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Bursa teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Ala, CHP'nin sürekli iktidarı suçladığını belirterek, "Bir mesele ile karşılaştığında kafasını kaldırıp baksa bizi görüyor, bizi suçluyor. Bizi suçlama, çare ara. Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen yine CHP'li. Devletin kurumlarını mahkemeye götürmüşler. Kim götürmüş? Cumhuriyet Halk Partili götürmüş. Kimi götürmüş? Cumhuriyet Halk Partiliyi götürmüş. Kardeşim dön partinin içine bak ve orayı düzelt" dedi.

"Doğru dürüst bir muhalefete ihtiyacımız var"

Türkiye'nin gerçek meselelerine odaklanılması gerektiğini ifade eden Ala, güçlü ve proje üreten bir muhalefete ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bizim gerçekten doğru dürüst ülke meselelerini mesele edinen bir muhalefete de ihtiyacımız var. Elbette yarışırız, en iyi projelerimizi milletimizle paylaşırız. Arzu ederiz ki hayırda yarışan partiler olsun, belediyeler hizmette yarışsın" diye konuştu.

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Ala, "İnsan okumaya haya ediyor, izlemek istemiyorsunuz. Yolsuzluktan başka gayrimeşru ilişkilere kadar insanların görmesini arzu etmediğimiz şeylerin olmasından kimseye fayda yok. Bizi suçlamayın, bizim işimiz gücümüz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşamayız. Kendi içine dönsün, meselelerini çözsün, milletle paylaşsın" ifadelerini kullandı.

"Kardeşlerimiz sıkıntı içerisinde bayramı buruk kutluyoruz"

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da değinen Ala, bayramı buruk kutladıklarını belirterek, "Bizim Gazze'de sorunumuz var. Kardeşlerimiz acı içerisinde. Dünyanın dört bir yanında kardeşlerimiz sıkıntı içerisindeyse biz buruk kutluyoruz bayramımızı. Bizim büyük meselelerimiz var" dedi.

AK Parti'nin siyasi anlayışına da vurgu yapan Ala, "Bizim siyasi genetiğimiz böyle. Biz oradan buradan devşirme fikirlerle hareket etmiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Efkan Ala'dan CHP'ye sert eleştiri...'Muhalefetin içi Orta Doğu kadar karışık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:02:40. #7.12#
SON DAKİKA: Efkan Ala'dan CHP'ye sert eleştiri..."Muhalefetin içi Orta Doğu kadar karışık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.