Efkan Ala'dan İsrail'e Tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail güçlerince A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'un sahada yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmalarını kınadı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail güçleri tarafından A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'un sahada yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmaları ve gazetecilere yönelen keyfi müdahaleleri şiddetle kınıyor, A Haber ailesine ve sahada görev yapan tüm basın mensuplarına desteğimizi iletiyoruz."