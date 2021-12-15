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Eğitim Bir-Sen, Elazığ'a yapılması istenen öğretmenevi için toplanan imzaları MEB'e sundu - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen, Elazığ'a yapılması istenen öğretmenevi için toplanan imzaları MEB'e sundu

15.12.2021 23:28
Eğitim Bir-Sen, Elazığ'a yapılması istenen öğretmenevi için toplanan imzaları MEB'e sundu

Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 No'lu Şubesi, kente yapılması istenen öğretmenevi için toplanan binlerce imzayı, Milli Eğitim Bakanlığına sundu.

Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 No'lu Şubesi, kente yapılması istenen öğretmenevi için toplanan binlerce imzayı, Milli Eğitim Bakanlığına sundu.

Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Bahşi ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz günlerde kente öğretmenevi yapılması için başlatılan imza kampanyasında toplanan imzaları Milli Eğitim Bakanlığında yetkililere teslim etti. Elazığ depreminde büyük hasar görerek kullanılamaz hale gelen öğretmenevi ile ilgili sorunun, aradan bunca zaman geçmesine rağmen çözülmediğini kaydeden Bahşi, "Eğitimci, sendikacı, kamu görevlisi, sivil toplum kuruluşu ve Elazığlılar olarak sesimizi yetkililere duyurmak, gereken adımların atılmasını sağlamak için çağrılarda bulunduk, basın açıklamaları yaptık, imza kampanyaları düzenledik ama hala bir sonuç alamadık. 1933 yılında Halkevi olarak inşa edilen, 1992 yılında 68 yatak kapasiteli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olarak hizmet vermeye başlayan, 24 Ocakta ilimizde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan binanın sonraki süreçte Kent Meydanı Proje kapsamında Elazığ Belediyesine devredilmesi üzerine ilimizde bir öğretmenevi ihtiyacı hasıl olmuştur. Deprem öncesinde defalarca dile getirdiğimiz öğretmenevi talebimiz maalesef hala karşılanmamıştır. Depremden sonra ilimize gelen dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a dosya şeklinde sunduğumuz talebimizi daha sonra siyasi ve bürokratik bütün makamlara ilettik. Bununla da yetinmedik, sadece eğitim çalışanlarının değil, sivil toplum kuruluşlarının, bütün halkın talebi olan bu konuda imza kampanyası da düzenledik. İmza kampanyamıza şehirden verilen desteğin büyüklüğü, ihtiyacın ne kadar büyük ve elzem olduğunun göstergesidir. Başta sendikamız olmak üzere ilimizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarının, halkımızın ve eğitim çalışanlarının talebini, bu talebin somut karşılığı olan binlerce imzayı Milli Eğitim Bakanlığına bugün teslim ederek, Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ile birlikte Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'yi ziyaret ettik, şehrin beklentisini, ihtiyacın aciliyetini kendisiyle paylaştık. İlimizin ve camiamızın amaca hizmet edecek bir öğretmenevine kavuşmasının yanı sıra, son 20 yıl içerisinde dört defa bina değiştiren, adeta göçebe hayatı yaşayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin çok zor şartlarda çalıştığı, konumu itibarıyla ulaşım problemi olan hizmet binasının da uygun bir yerde en kısa zamanda inşa edilmesi talebimizi de Bilgili'ye ileterek, deprem öncesi başlayan, depremden sonra daha da yoğunlaşan mücadelemizin bir sonuca ulaşması için adım atılmasını istedik. Milli Eğitim Bakanlığından, şehrimizin ve hassaten eğitimcilerin bu sorununu görmesini, çözüm konusunda irade ortaya koymasını bekliyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz, yarınlarımız için gecesini gündüzüne katan eğitim çalışanlarımız da bu şehirde yaşayan insanlar da yeni bir öğretmenevini sonuna kadar hak ediyor. Bir defa daha yetkililere sesleniyoruz: Sesimiz duyulsun, aziz şehir El- Aziz'e bir öğretmenevi çok görülmesin" dedi. - ELAZIĞ

Eğitim Bir-Sen, Elazığ'a yapılması istenen öğretmenevi için toplanan imzaları MEB'e sundu
Eğitim Bir-Sen, Elazığ'a yapılması istenen öğretmenevi için toplanan imzaları MEB'e sundu

milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bir Sen, Öğretmenevi, Elazığ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eğitim Bir-Sen, Elazığ'a yapılması istenen öğretmenevi için toplanan imzaları MEB'e sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eğitim Bir-Sen, Elazığ'a yapılması istenen öğretmenevi için toplanan imzaları MEB'e sundu - Son Dakika
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