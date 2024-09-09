Eğitimde Sorunlar Sürekli Artıyor - Son Dakika
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Politika

Eğitimde Sorunlar Sürekli Artıyor

DEP Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, eğitim giderlerinin geçen yıla göre yüzde 100 arttığını ve okullarda çeşitli sorunların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, çocukların eğitim masraflarını karşılayamayan ailelerin sayısının arttığını ifade etti.

09.09.2024 17:48
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DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, "Eğitim giderleri geçen yıla göre yüzde 100 arttı. Okullarda zorunlu kayıt ücretleri, yardımcı hizmetli görevlendirmeleri gibi sorunlar da devam etmekte. 2024-2005 eğitim-öğretim yılı çeşitli sorunlarla başladı." dedi.

Hun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölü bulunmasıyla sarsıldıklarını, Narin'i öldüren zihniyeti lanetledikleri ifade etti.

Yeni eğitim-öğretim yılının bugün başladığını, 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenin dersbaşı yaptığını aktaran Hun, "Okullar büyük sorunlarla açıldı. Çünkü eğitimde tekçi bir anlayış devam ediyor, öğrencilerin barınma sorunu sürüyor, yeterli sayıda yurt yok, eğitim giderleri geçen yıla göre yüzde 100 arttı. Okullarda zorunlu kayıt ücretleri, yardımcı hizmetli görevlendirmeleri gibi sorunlar da devam etmekte. Kısacası 2024-2005 eğitim-öğretim yılı çeşitli sorunlarla başladı." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretle geçimini sağlayan ailelerin, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamadığını dile getiren Hun, enflasyon, işsizlik, fiyat istikrarsızlığı ve artan maliyetler nedeniyle de birçok çocuğun okula devam edemeyeceğini öne sürdü.

Kaynak: AA

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