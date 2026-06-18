Eğitimde Birlik Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitimde Birlik Mesajı

Eğitimde Birlik Mesajı
18.06.2026 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, Erzincan'da halk eğitim merkezi açılışında birlik, beraberlik ve eğitim modelini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde açılışı gerçekleştirilen Davut Sulari Halk Eğitim Merkezi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde toplumun farklı kesimleri arasında yıllarca süren sorunların çözümü için önemli adımlar atıldığını belirterek, "Derdimiz milletimizin birliği, Anadolu coğrafyasındaki kardeşlik hukukunun ve binlerce yıllık kardeşlik ikliminin devam etmesi." dedi.

Muharrem ayının önemine değinen Tekin, adını merkeze veren halk ozanı Davut Sulari'nin sazını her zaman birlik, beraberlik ve kardeşlik için kullandığını ifade etti.

Erzincan'da eğitim alanında çözülemeyen önemli bir sorun bulunmadığını dile getiren Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Anadolu'nun irfanına ve insanı merkeze alan anlayışına dayandığını söyledi.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya çalıştıklarını vurgulayan Tekin, geçmişte inancı, dili ya da kökeni nedeniyle kendisini dışlanmış hisseden vatandaşların haklarına ve değerlerine sahip çıkmayı görev bildiklerini ifade etti.

Bakan Tekin, yeni eğitim modelinde ortak değerlerin çocuklara aktarılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek, "Okul dışı öğrenme ortamları" uygulamasıyla öğrencilerin önce yaşadıkları coğrafyayı tanıyacağını söyledi.

Uygulama kapsamında çocukların yaşadıkları il, ilçe ve beldelerin tarihi, kültürel, turistik ve doğal değerlerini öğreneceğini kaydeden Tekin, yerel sanat eserleri, deyişler ve türkülere de eğitim içeriklerinde yer verileceğini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın çalışmalarına da değinen Tekin, Alevi-Bektaşi vatandaşların çocuklarına inançlarını ve kültürlerini aktarabilmeleri için hazırlanan eğitim modüllerinin tamamlandığını belirtti.

Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar sonucunda 13 yaş altı ve üstü bireylere yönelik toplam 12 modül hazırlandığını aktaran Tekin, programların kısa süre içerisinde uygulanmaya başlanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, açılışını yaptığı merkezi dolaşarak yetkililerden bilgi aldı. Programda öğretmenlerden oluşan "Erzincan Maarif Öğretmenler Korosu" da türkü dinletisi sundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Politika, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Eğitimde Birlik Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi Siverek'te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Moskova’dan Hakan Fidan’a büyük onur Moskova'dan Hakan Fidan'a büyük onur
CHP’den istifa eden Nimet Özdemir’in yeni adresi belli oldu CHP'den istifa eden Nimet Özdemir'in yeni adresi belli oldu
Direksiyondayken kalp krizi geçiren sürücü hastanede hayatını kaybetti Direksiyondayken kalp krizi geçiren sürücü hastanede hayatını kaybetti
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler

21:29
Cemil Tugay, CHP’den istifa etti
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
21:04
Sürpriz sonuç Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı
Sürpriz sonuç! Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı
20:52
Vedat Muriqi Fenerbahçe için İstanbul’da
Vedat Muriqi Fenerbahçe için İstanbul'da
20:51
Hamaney’den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
20:41
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu
20:06
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 21:49:18. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitimde Birlik Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.