Eğitim Yatırımları Kararlılıkla Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim Yatırımları Kararlılıkla Sürüyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Yılmaz, Bingöl'de deprem sonrası yapılan Ziver İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışında, eğitime en büyük bütçe payını ayırdıklarını ve deprem bölgesine 90 milyar doları aşkın yatırım yapıldığını belirtti.

'EĞİTİM YATIRIMLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliği'ni ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Vali Cahit Çelik ile bir süre görüşen Yılmaz, daha sonra Güveçli köyünde deprem nedeniyle yıkılan eski okulun yerine inşa edilen 8 derslikli Ziver İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında eğitimi devlet politikalarının en öncelikli alanlarından biri olarak gördüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beşeri sermayeyi kalkınmanın merkezine alıyor, eğitimi devlet politikalarımızın en öncelikli alanlarından biri olarak görüyoruz. Bu siyasi tercihimizi bütçelerimize açık biçimde yansıtıyor, 2003 yılından bu yana hazırlanan bütün bütçelerde en büyük payı eğitime ayırıyoruz. Ayırdığımız kaynaklarla okullarımızın fiziki ve teknolojik altyapısını geliştiriyor, öğretmen kadromuzu güçlendiriyor ve öğrencilerimizin nitelikli eğitime erişim imkanlarını genişletiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı bilimde, teknolojide, kültürde ve sanatta söz sahibi olacak iyi yetişmiş nesillerle inşa etmek için eğitim yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu büyük hedefin ilk şartlarından biri, evlatlarımızın güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlanmasıdır" dedi.

'DEPREM BÖLGEMİZE 90 MİLYAR DOLARI AŞKIN YATIRIM YAPTIK'

Yılmaz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde etkilenen illere 90 milyar doları aşkın yatırım yapıldığını ifade ederek, "Son yaşadığımız depremden sonra, özellikle 11 ilimizi etkileyen depremden sonra da en önemli önceliklerimizden biri, eğitim kurumlarının yeniden inşa edilmesi oldu. Sadece 450 bin okul yapmadık. Aynı zamanda hastaneler, yollar, organize sanayi bölgeleri; aklınıza ne gelirse bütün bu altyapıları, şehir ve kırsal altyapılarını, hepsini yeniledik. Bugüne kadar deprem bölgemize 90 milyar doları aşkın bir yatırım yaptık. Bu yıl sonu itibariyle 105 milyar doları göreceğiz. Sadece son 3 yılda deprem bölgemize yaraları sarmak için yaptığımız yatırımdır. Her babayiğidin harcı değil, her ülkenin yapabileceği bir iş değil. Güveçli'de deprem nedeniyle yıkılan eski okulumuzun yerine inşa edilen 8 derslikli Ziver İlkokulu ve Ortaokulu, yaklaşık 110 öğrencimize güvenli ve nitelikli şartlarda eğitim imkanı sunacaktır. Modern derslikleri ve güçlü fiziki altyapısıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek bu okul, deprem sonrasında yürütülen yeniden inşa çalışmalarının kıymetli eserlerinden biri olacaktır. Burada yetişecek evlatlarımızın vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, bilgili, donanımlı ve özgüven sahibi bireyler olarak Türkiye'nin geleceğine katkı sunacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

Haber: Aziz ÖNAL- Ahmet SAYILIR/ BİNGÖL,

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Deprem, Bingöl, Son Dakika

Son Dakika Politika Eğitim Yatırımları Kararlılıkla Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

21:50
Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı
Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı
21:46
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
21:43
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler
Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
21:28
Canlı anlatım: Trabzonspor kalesinde goller üst üste, bordo-mavililer 9 kişi
Canlı anlatım: Trabzonspor kalesinde goller üst üste, bordo-mavililer 9 kişi
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 22:56:56. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitim Yatırımları Kararlılıkla Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement