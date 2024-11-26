Eğitimde Yeni Dönem Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Eğitimde Yeni Dönem Vurgusu

Bakan Tekin, eğitim sisteminde köklü değişim ve milli kimlik vurgusunu ön planda tutuyor.

26.11.2024 17:50
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kimseye hoş görünme derdinde olmadık. Öncelikle problemleri çözmek ve inandığımız eğitim anlayışının önünü açmak istiyoruz. Gündelik siyasi gerilimlerle vakit kaybedecek bir lüksümüz yok." dedi.

Bakan Tekin, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı Maarif Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bu yıl Maarif Kongresi ismiyle öğretmenlerin, farklı, örnek ve iyi uygulamaları, akademik bir formda sunabilecekleri bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Bunun için de adres olarak Erzurum'u seçtiklerini ifade eden Tekin, "Erzurum, hem sahip olduğu çok köklü bir tarih hem milli mücadelemizde sahip olduğu yer hem de Anadolu irfanı açısından sahip olduğu değer açısından önemli bir şehir." ifadesini kullandı.

"Eğitim, memleketimizin kalkınmasının anahtarı olan varoluşsal bir süreçtir"

Ülkenin eğitimle ilgili önemli sorunlarının, sahadaki uygulamalarının ele alındığı bu kongrenin, Cumhuriyetin kuruluşu öncesinde 1921'de Ankara'da gerçekleştirilen 1. Maarif Kongresi'nin üzerinden 103 yıl geçtikten sonra Erzurum'da toplanmış olmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu 103 yılda neler oldu, nereden başladık ve nereye geldik, Nereye varmak istiyoruz? Bu anlamda süreci doğru okumak gerekir diye düşünüyorum. Eğitim, memleketimizin kalkınmasının anahtarı olan varoluşsal bir süreçtir. Eğitim sistemlerinin sürekli değiştiği ve araştırma imkanlarının hiç olmadığı kadar geliştiği günümüz dünyasında, bizim özgün ve özgür bir bakış açısını esas alan yeni bir dil ve perspektif inşa etme gayretimiz hepinizin malumudur. Bu durumda eğitim alanı tabiatı itibarıyla statik olamaz. Bu dinamizmi dolayısıyla da sürekli bir aksiyonu öngörür. Bilimsel, pedagojik ve teknolojik gelişmeler, yenilenen ve dönüşen toplumsal ihtiyaçlar, küresel ve yerel düzeydeki farklılaşmalar, bireysel taleplerdeki çeşitlilikler… Bütün bunlar hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da dönüşümü zorunlu kılmakta, bizi hep daha iyisini aramaya yöneltmektedir."

Tekin, batılılaşma süreçlerinden eğitimin de etkilendiğine işaret ederek, eğitimi güncel tutmak, yeni olandan faydalanmak için kökleri üzerinde yol almak zorunda olduklarını vurguladı.

"Komşunun ilacıyla tedavi olamayacağımızı artık öğrendik"

Batılılaşma sürecinde özün yok sayıldığı dönemlerden geçtiklerini belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Maalesef batılılaşma serüvenimizdeki hatalı değerlendirmelerden, eğitim sistemimiz de zaman zaman nasibini aldı. Ancak şimdi başka ülkelerin eğitim sistemlerini idealize ettiğimiz, 'getirip tıpkısını bize de uygularsak, her derdimize deva olur' düşüncelerini çok şükür geride bıraktık. Komşunun ilacıyla tedavi olamayacağımızı artık öğrendik. 200 yıllık tarihi geçmişi olan ülkelerin uygulamalarını idealize etmekten, bizim işimize yarar sonuçlar çıkmayacağını öğrendik. Binlerce yıllık tecrübemizi görmezden gelen, sonradan görme, taklitçi zihniyetin bizi bir yere götürmediğini acı tecrübelerle yaşadık. Dünyanın birçok kültüründen daha kadim olan medeniyetimiz, kendimize ait olan eşsiz bir birikimiminiz var. Yine sadece bize ait olan dertlerimiz, kemikleşmiş sorunlarımız da var. Bunları ancak bize ait bize özgü reçetelerle çözebiliriz. Komşu derdini çözecek reçeteyi bulmuş olabilir ki kuşkusuz onlar da kendi geleneklerinden, kendi kültürlerinden beslenerek kendi dertlerine deva olacak çözümleri buldu."

"İnandığımız eğitim anlayışının önünü açmak istiyoruz"

Eğitimin evrensele doğru uzanacak bir süreç olduğundan bahseden Tekin, şunları kaydetti:

"Ayaklarımızı sağlam bir zemine, kendi kültürümüze dayamadan, her esintiye kapılarak şekilden şekle girme tehlikesine karşı tedbir almamız gereken bir süreci yaşıyoruz. Eğitim sistemimizde milli bir kimliğin oluşumuna katkı sağlamayı, milli bilince sahip bireylerden oluşan bir toplum meydana getirmeyi, eğitimi toplumun her kesimine ulaştırmayı ve gençlerimizi 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun şekilde donatmayı hedefliyoruz. Eğitim felsefemiz doğrultusunda, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, vatansever öğrenciler yetiştirmek üzere eğitim sistemimizi geliştirme gayretindeyiz. Eğitim sistemimizin bütün kanallarını açık tutmak, politikalarımızın önünde engel teşkil eden, zaman zaman kaosa sebebiyet veren durumları bertaraf etmek için başladığımız günden itibaren küçük büyük birçok sorunun üzerine gittik. Bunu yaparken popülist kaygılardan uzak durduk. Kimseye hoş görünme derdinde olmadık. Öncelikle problemleri çözmek ve inandığımız eğitim anlayışının önünü açmak istiyoruz. Gündelik siyasi gerilimlerle vakit kaybedecek bir lüksümüz yok."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, erzurum, Eğitim, Son Dakika

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