Eğitimle Şiddet Azaltılabilir

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eğitimde iyi sonuç alınması halinde toplumda şiddeti azaltmanın, çocukların, gençlerin geleceğe umutla bakmasını sağlamanın, sanayi ve teknolojiyi geliştirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Özçağdaş, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Eğitim Buluşmaları" programında, adaletten sağlık sistemine, dış politikadan iç politikaya, bölgeler arası kalkınma eşitsizliklerine kadar çözüm üretmek isteyen gelişmekte olan ülkelerde en temel bileşenlerden birinin eğitim olduğunu ifade etti.

Eğitimde iyi sonuç alınması halinde ülkeyi kalkındırmanın mümkün olduğunu vurgulayan Özçağdaş, "Eğer eğitimde iyi sonuç alırsanız toplumda şiddeti azaltmak, çocuklarınızın, gençlerinizin geleceğe umutla bakmasını sağlamak, sanayinizi ve teknolojinizi geliştirmek mümkündür." dedi.

Eğitimin Türkiye'nin en temel meselesi olduğunun altını çizen Özçağdaş, eğitimde kaybedilen her günün uzun yıllara sari sonuç yarattığını dile getirdi.

Özçağdaş, 86 milyon nüfusu olan, çok ciddi genç nüfusa sahip bir ülkeyi geleceğe hazırlamaktan daha önemli hiçbir iş olamayacağını kaydetti.

Programa, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve partililer katıldı.