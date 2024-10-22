Eğitimle Şiddet Azaltılabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Eğitimle Şiddet Azaltılabilir

Eğitimle Şiddet Azaltılabilir

CHP'li Özçağdaş, eğitimde iyi sonuç almanın toplumsal şiddeti azaltacağını vurguladı.

22.10.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eğitimde iyi sonuç alınması halinde toplumda şiddeti azaltmanın, çocukların, gençlerin geleceğe umutla bakmasını sağlamanın, sanayi ve teknolojiyi geliştirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Özçağdaş, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Eğitim Buluşmaları" programında, adaletten sağlık sistemine, dış politikadan iç politikaya, bölgeler arası kalkınma eşitsizliklerine kadar çözüm üretmek isteyen gelişmekte olan ülkelerde en temel bileşenlerden birinin eğitim olduğunu ifade etti.

Eğitimde iyi sonuç alınması halinde ülkeyi kalkındırmanın mümkün olduğunu vurgulayan Özçağdaş, "Eğer eğitimde iyi sonuç alırsanız toplumda şiddeti azaltmak, çocuklarınızın, gençlerinizin geleceğe umutla bakmasını sağlamak, sanayinizi ve teknolojinizi geliştirmek mümkündür." dedi.

Eğitimin Türkiye'nin en temel meselesi olduğunun altını çizen Özçağdaş, eğitimde kaybedilen her günün uzun yıllara sari sonuç yarattığını dile getirdi.

Özçağdaş, 86 milyon nüfusu olan, çok ciddi genç nüfusa sahip bir ülkeyi geleceğe hazırlamaktan daha önemli hiçbir iş olamayacağını kaydetti.

Programa, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Suat Özçağdaş, Dış Politika, Politika, giresun, Şiddet, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Eğitimle Şiddet Azaltılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 03:50:42. #1.12#
SON DAKİKA: Eğitimle Şiddet Azaltılabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.