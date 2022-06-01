EGO 1. Bölge Gölbaşı Karaoğlan'daki yeni yerleşkesine taşındı - Son Dakika
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EGO 1. Bölge Gölbaşı Karaoğlan'daki yeni yerleşkesine taşındı

01.06.2022 10:56
EGO 1. Bölge Gölbaşı Karaoğlan'daki yeni yerleşkesine taşındı

EGO 1. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü ve Tamir Bakım Atölyesi, 45 bin metrekare otobüs depolama alanına sahip Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'ndeki yeni yerine taşındı.

EGO 1. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü ve Tamir Bakım Atölyesi, 45 bin metrekare otobüs depolama alanına sahip Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'ndeki yeni yerine taşındı.

Başkent'in otobüs ihtiyacını karşılamak ve araç filosunu yenilemek için harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlileri satın aldığı yeni otobüslerle aşama aşama buluşturmaya devam ediyor. Hizmet kalitesini artırmak için de modern tesisler kuran EGO Genel Müdürlüğü'nün 30 yıldır Or-An Taş Ocakları mevkiinde yer alan 1. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü ve Tamir Bakım Atölyesi, Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'ndeki yeni yerleşkesine taşındı. Taşınma duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "EGO 1. Bölge İşletme Müdürlüğümüz artık 45 bin metrekare otobüs depolama kapasitesine sahip Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'ndeki yeni yerleşkesinde hizmet veriyor. Halı saha ve spor kompleksi gibi sosyal aktivite imkanları da bulunan yerleşkemiz tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Yatırım maliyeti 35 milyon TL

Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde 66 bin 626 metrekarelik alana kurulan EGO 1. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü ve Tamir Bakım Atölyesi, 45 bin metrekare otobüs depolama alanına sahip. Toplamda 35 milyon TL yatırım maliyeti olan yerleşkede tam donanımlı 10 tamir bakım kanalı olan büyük bir atölye binası, bölge müdürlüğü olarak hizmet verecek iki katlı idari bina, lastik depo binası, otobüslerin dış yüzeylerinin yıkanması için fırça binası (2 adet fırça), araç sevk amirliği binası, 2 adet güvenlik binası, CNG ve mazot istasyonu bulunuyor. EGO 1. Bölge'ye ilk kez halı saha ve spor kompleksi de yapılırken, personel daha modern bir tesise kavuşmuş oldu. - ANKARA

EGO 1. Bölge Gölbaşı Karaoğlan'daki yeni yerleşkesine taşındı
EGO 1. Bölge Gölbaşı Karaoğlan'daki yeni yerleşkesine taşındı
EGO 1. Bölge Gölbaşı Karaoğlan'daki yeni yerleşkesine taşındı
EGO 1. Bölge Gölbaşı Karaoğlan'daki yeni yerleşkesine taşındı
EGO 1. Bölge Gölbaşı Karaoğlan'daki yeni yerleşkesine taşındı

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: EGO 1. Bölge Gölbaşı Karaoğlan'daki yeni yerleşkesine taşındı - Son Dakika
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