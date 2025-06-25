Ekonomi Düzenlemesi TBMM Komisyonu'nda

Ekonomi düzenlemesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında Kanun ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.

Teklifle getirilecek bazı maddeler şunlar:

Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım satımı ve kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin alım satımı, kıymetli madenlerin rafinajı ile tüm bu eşya ve kıymetlerin, ticari senetlerin ve tediyeyi temine yarayan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı veya memlekete ithaline izin vermeye Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.

Tüm eşya ve kıymetlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması mahiyetinde ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde kişi, eşya ve kıymetlerin rayiç bedelinin yarısından iki katına kadar idari para cezasıyla cezalandırılacak.

Döviz alım ve satımında bulunmak, kıymetli maden rafinaj faaliyetinde bulunmak, Kimberley Süreci sertifika sistemi kapsamında faaliyette bulunmak isteyenler Hazine ve Maliye Bakanlığı iznine tabi olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı kadro veya pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelin alacağı ek mesai ücretlerine ilişkin düzenleme yapılıyor.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar ve bu kurum tarafından yönetilen mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışına yönelik devir ve teslimler de KDV'den istisna tutulacak.

Akaryakıt ve doğal gaz türlerinin de dahil olduğu malların ithalinde hesaplanıp teminata bağlanan Özel Tüketim Vergisi KDV matrahına dahil edilecek. - ANKARA