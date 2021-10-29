Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Erkoyuncu'dan AK Parti'ye ziyaret - Son Dakika

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, devir teslim törenin ardından AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'yı ziyaret etti.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 69. Genel Kurulu, oldukça demokratik bir ortamda, bir şölen havasında yapıldı. Çiftçilerin teveccühü ile yönetim kurulu başkanlığına seçilen ve yapılan devir teslim töreni ile görevine başlayan Başkan Ramazan Erkoyuncu, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı'yı ziyaret etti. Ziyarete Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Ziyarette, hem seçim süreci hem de önümüzdeki dönem geniş bir şekilde masaya yatırıldı. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette, İl Başkanı Hasan Angı, hem Başkan Ramazan Erkoyuncu'yu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti hem de AK Parti'nin bu süreçte demokratik bir ortamın bozulmaması için bütün adaylara aynı mesafede yaklaştığını belirterek, genel kurulu bir demokrasi şölenine çeviren çiftçileri kutladı.

Görüşmede Başkan Erkoyuncu da, sürece katkı veren herkese teşekkür etti ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi demenin Konya Şeker, Anadolu Birlik Holding, Torku demek olduğunu, dolayısıyla da hem ülkemizin tarım üretiminin hem de güvenli gıda için çok önemli bir kurumun başına geldiğini, süreci istişarelerle götüreceklerini ifade etti. Başkan Erkoyuncu ayrıca tarafsız bir çizgi takip ederek siyasi partilerin sürece büyük bir katkı yaptıklarını da belirterek, bütün partilere de tutumları için teşekkür etti. - KONYA