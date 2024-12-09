Ekonomi ve Sığınmacı Politikasına İlişkin Sert Eleştiriler

Politika

ARIKAN: FAİZ KONUSUNDA LİDER YAPTILAR

Genel Kurulda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bir dönem IMF'nin acı reçeteleri ülkemizde çok konuşuldu. Şimdi, karşımızda 'bütçe' adı altında AK Parti'nin acı reçeteleriyle karşı karşıyayız. Bakmayın geçmişte 'IMF'ye borcu bitirdik, hatta biz IMF'ye borç veriyoruz' edebiyatı yapıldığına, bugün bunların hiçbiri bir anlam ifade etmemekte. Bugünkü reçeteler, IMF reçetelerinden daha acı reçetelerdir. Eleştirdiğimiz, eleştirdiğiniz IMF reçetelerinde neler vardı? 3 şey artacaktı orada; bir, vergiler artacaktı, iki, fiyatlar artacaktı, üç, faiz artacaktı. Peki, AK Parti bugün ne diyor? Vergileri artırıyor mu? Hep beraber bu Meclis'te şahitlik ediyoruz. Fiyatlar artıyor mu? Zamlar sağanak yağmur gibi yağmakta. Faize gelince 'Nas var, nas' diyenler şimdi, yeniden 'Faiz dünya gerçeğidir' anlayışına döndüler, dünyada bizi faiz konusunda lider yaptılar. IMF aynı zamanda '3 şeyi artırın' derken '3 şeyi de azaltın' diyordu. Neydi bunlar? Birincisi, çalışanın ücretini azaltacaksın. İkincisi, çiftçinin ürününe düşük taban fiyatı uygulayacaksın. Üçüncüsü, halkın alım gücünü azaltacaksın. 15 milyondan fazla emekli bugün açlık sınırının altında, milyonlarca emekli 12 bin 500 liraya mahkum edilmiş durumda. Bu, açlık değil, artık hiçlik sınırıdır" dedi.

DERVİŞOĞLU: SURİYELİLERE DAĞITILAN VATANDAŞLIK İPTAL EDİLMELİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise yaptığı konuşmada Suriye'de olağanüstü gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, "61 yıllık Esad rejimi düşmüş, Halep başta olmak üzere Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak geldiği vilayetler rejim kuvvetlerinden arındırılmıştır. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de bulunmasına sebep olan şartlar fiilen ortadan kalkmış ve artık Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki varlık sebebi sona ermiştir. Türk milletinin talebi, hiç vakit kaybetmeden tüm sığınmacıların vatanlarına geri dönmesidir. İYİ Parti olarak bizim önerimiz, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde gönüllü geri dönüşlerin teşvik edilmesi, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla geçici koruma yönetmeliğinin 11'inci maddesinin hükümete verdiği yetkiyle Suriyeli sığınmacılara sağlanan geçici koruma statüsünün iptal edilmesidir. Sığınmacılara hiçbir şart altında vatandaşlık verilmeyeceği deklare edilmeli, Suriyelilere dağıtılan 238 bin vatandaşlık iptal edilmelidir. Suriyeli sığınmacılara tanınmış tüm ayrıcalıklar ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

'RAKAMLARI ONAYLAMA KOMİSYONU'

Dervişoğlu, asgari ücret tartışmalarına değinerek, "Asgari ücret bu ülkede genel uygulamaya dönüşmüştür. İnsanımızın yarısına hak ettikleri insanca bir hayat yaşayacak kadar ücret sunamıyorsunuz. Asgari ücret konuşulurken Merkez Bankası yöneticilerinin 2025 yılı enflasyon hedefleriyle uyumlu zam savunması trajikomiktir. Hangi hedefi tutturduğunuzu gördük ki asgari ücreti o hedefe uyduracaksınız. İktidar asgari ücreti tartışmıyor. Onlar tespit ediyor. Gerçek ise kuru pastalar, portakal suları, karışık kuruyemiş eşliğinde sarayın rakamlarını onaylama komisyonu bu komisyonun adı. Gerçekte asgari ücreti tespit etme yeri sokaklardır" diye konuştu. Dervişoğlu, bütçeyi eleştirerek İYİ Parti olarak bütçe için ret oyu kullanacaklarını söyledi.

Ayça YASLI/ANKARA,