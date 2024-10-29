Ekrem İmamoğlu Bursa'ya Ziyaret Gerçekleştirecek

Politika

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 30 Ekim'de Bursa'yı ziyaret edecek.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 30 Ekim'de Bursa'da olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretiyle başlayacak olan program, sonrası İmamoğlu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile esnaf ziyareti, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ziyaret edecek. İmamoğlu'nun Bursa programı STK Buluşması ile son bulacak. - BURSA