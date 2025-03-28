Ekrem İmamoğlu\'nun avukatı Mehmet Pehlivan serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gece saatlerinde gözaltına alınan avukatı Mehmet Pehlivan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMNİYET'TEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınan Mehmet Pehlivan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SAVCILIKÇA İFADESİ ALINDI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Pehlivan'ın savcılıkça ifadesi alındı. Savcılık, Pehlivan'ı yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Pehlivan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"RAPOR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Mehmet Pehlivan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Pehlivan'ın ifadesinde, "Bana ismini söylemiş olduğunuz Mehmet Ali Çalışkan'ı iyi bir entelektüel olarak tanırım. Kendisiyle ilgili öncesine dayalı bir vekâlet ilişkisi yahut ticari bir ilişkim bulunmamaktadır. Bahsedilen Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının para transferlerine ilişkin bu tespitinin daha önce ifadesine müdafii olarak katıldığım Ekrem İmamoğlu'na da sorulduğuna şahit olmuştum. Söz konusu raporda para transferi olarak belirtilen tespitlerin tamamı yalandır, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu gerçeği yansıtmayan raporlarla söz konusu soruşturmalarda tutuklamalar gerçekleştirilmiştir. Bu raporu gerçeğe aykırı ve manipülatif şekilde hazırlayan kişilerle alakalı gözaltında bulunmasaydım bugün suç duyurusunda bulunacaktım. Rapor söylediğim gibi gerçeği yansıtmamaktadır. Benim Mehmet Ali Çalışkan'a doğrudan gönderdiğim bir para transferi bulunmamaktadır. Ayrıca bu para transferi gerçekleştirilmiş olsaydı dahi buradan bir suç unsuru oluşturulması mümkün değildir. Ayrıca her gün ilgili soruşturmalarla alakalı adliyeye gelen avukat olarak gece geç saatte müvekkilimin evi önünde gözaltına alınıp emniyette bekletilmem de Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu'na aykırıdır" dediği öğrenildi.

"BAĞIŞ OLARAK GÖNDERDİM"

Pehlivan'ın ifadesinde, "Reform Vakfı, avukatlığını yaptığım Ekrem İmamoğlu'nun ve arkadaşlarının kurmuş olduğu düşünce kuruluşudur. 16 milyonluk şehrin belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olmam sebebiyle de söz konusu vakfa üye oldum. Söz konusu vakıf, yüzden fazla akademisyenin katkı sunduğu eğitim, sağlık ve toplumsal diğer sorunların çözümüne ilişkin faaliyet göstermektedir. Ben Reform Vakfı'nın üyesi ve bağışçısıyım. Bahsetmiş olduğunuz 2.400.000,00 Türk lirasının bağış olarak gönderdim. Gerçekleştirilen soruşturma, önceki soruşturmalarda avukatlık faaliyeti yürütmem sebebiyle açılmıştır. Hatalı ve gerçek dışı raporlarla ve delillerle ve yine dedikodu üzerine kurulu tanık beyanlarına dayalı soruşturmalar yürütülmektedir. Bugünkü soruşturma da, raporun düzenlendiği asıl soruşturmada hatalı olarak düzenlenen bu rapor sebebiyledir. Üzerime atılı bulunan suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.