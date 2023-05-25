Ekrem İmamoğlu pazar ziyaretinde esnaf ile tartıştı: Sen ahlaksızsın, sen rezilsin - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu pazar ziyaretinde esnaf ile tartıştı: Sen ahlaksızsın, sen rezilsin

25.05.2023 17:10

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde Bayrampaşa'daki pazar ziyaretinde tansiyon yükseldi. Pazar esnafıyla sert bir tartışmaya tutuşan İmamoğlu'nun "Sen ahlaksızsın" demesi dikkat çekti. İmamoğlu'nun şikayeti sonrası esnaf apar topar gözaltına alındı.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 3 gün kalırken, siyasilerin vatandaşlarla buluşması da devam ediyor. Bu doğrultuda seçim çalışmalarını İstanbul sınırları içinde gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da perşembe pazarı ziyaretinde bulundu.

"SEN AHLAKSIZSIN"

İmamoğlu'nun ziyareti sırasında bir esnaf, " PKK'lılar gelmesin, PKK'yla olanları istemiyorum" diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi. Esnafla sert bir tartışmaya tutuşan İmamoğlu'nun "Sen ahlaksızsın" demesi dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Esnaf, daha sonra İmamoğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı. İfadesinin ardından esnaf serbest bırakıldı.

YORUMLAR (8)
  • Bi Bilen: 14 mayıs geçesi size verilen görev sizi çok asabi yapmış. Cevap Yaz 158 65 Yayından Kaldır
  • cemal aslan: Çaresizce herkese saldırıyorlar. Türk Milletine karşı olanlar her daim kaybeder. Cevap Yaz 198 86 Yayından Kaldır
  • cengiz: nerde adalet imamoğlu hani adalet gelecekti düşünce özgürlüğü yokmu aydın insan sana bişey söyleyemez mi adalet kavramı size göremi var pazarcı düşüncesini söylemiş soylu yada lat attılar ama soylu oyuncak verdi fark burada Cevap Yaz 219 94 Yayından Kaldır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu pazar ziyaretinde esnaf ile tartıştı: Sen ahlaksızsın, sen rezilsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu pazar ziyaretinde esnaf ile tartıştı: Sen ahlaksızsın, sen rezilsin - Son Dakika
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