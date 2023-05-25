Ekrem İmamoğlu pazar ziyaretinde esnaf ile tartıştı: Sen ahlaksızsın, sen rezilsin

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 3 gün kalırken, siyasilerin vatandaşlarla buluşması da devam ediyor. Bu doğrultuda seçim çalışmalarını İstanbul sınırları içinde gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da perşembe pazarı ziyaretinde bulundu.

"SEN AHLAKSIZSIN"

İmamoğlu'nun ziyareti sırasında bir esnaf, " PKK'lılar gelmesin, PKK'yla olanları istemiyorum" diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi. Esnafla sert bir tartışmaya tutuşan İmamoğlu'nun "Sen ahlaksızsın" demesi dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Esnaf, daha sonra İmamoğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı. İfadesinin ardından esnaf serbest bırakıldı.