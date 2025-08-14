Ekrem İmamoğlu tekrar hastaneye götürüldü

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bel ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi. İmamoğlu'nun belinden MR (Manyetik rezonans görüntüleme) çekildi.

25 TEMMUZ'DA DA HASTANEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Başkanı Ekrem İmamoğlu 25 Temmuz'da sabah saatlerinde beş ağrısı şikayetiyle, cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolüne sevk edilmişti. İmamoğlu hastanede gerekli muayenelerden geçirildikten sonra işlemlerin tamamlanmasının ardından tekrar Silivri Cezaevi'ne geri dönmüştü.