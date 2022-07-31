Elazığ'da KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'da KADES uygulaması anlatıldı

31.07.2022 14:21
Elazığ'da KADES uygulaması anlatıldı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES ve aile içi şiddet konularında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Hazar Gölü sahiline gelen kadınlara yönelik bilinçlendirme faaliyeti yürüttü. Çalışmada, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konuları anlatıldı.

Kadına yönelik şiddet ve KADES broşürü dağıtıldığı bilgilendirme çalışmalarında, 20 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi. - ELAZIĞ

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Elazığ'da jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Elazığ'da jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Kadınların telefonlarına KADES yüklendi Kadınların telefonlarına KADES yüklendi
Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, KADES, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Elazığ'da KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika
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