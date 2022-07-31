İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES ve aile içi şiddet konularında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Hazar Gölü sahiline gelen kadınlara yönelik bilinçlendirme faaliyeti yürüttü. Çalışmada, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konuları anlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, KADES, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Elazığ'da KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika

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