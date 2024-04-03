Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, 1 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca 6 adet fişek, 2 adet tüfek ve 40 adet kartuş, 5 parça halinde toplam 26,26 gram Metamfetamin maddesi, 89 adet sentetik ecza maddesi ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından, 2 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapılırken 1 şüpheli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Politika › Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1 tutuklama ve 2 işlem yapıldı - Son Dakika
31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde AK Parti'nin itirazı üzerine yeniden sayım işleri başladı. CHP'li kaynaklar sayımın geçersiz oylarla sınırlı kalması gerektiğini belirtip itiraz sonucu beklenmeden tüm sayımın yeniden yapılmasına karşı çıkarken, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım CHP'lilerin hakime ve kurula baskı yaparak sayım işlemini engellemeye çalıştıklarını ifade etti. Öte yandan sayım işlemleri sırasında iki taraf arasında kavga çıktı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının İsrail ordusundaki komutanların başına buyruk hareket etmesinden kaynaklandığı belirtildi. Ordu kaynaklarına göre saldırının koordinasyonsuzlukla ilgisi olmadığı ve Gazze'deki askeri birliklerin istedikleri her şeyi yaptığı ifade edildi.
Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, tabanca ve kozmetik ürün ele geçirildi. 14 şahıs gözaltına alındı.
Kartal Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Soğanlık Gümüşpınar Mahallesi'nde mahalle iftarı düzenledi. Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı ve uzun süre sohbet etti. İftar sonrasında ise çocuklara yönelik Ramazan eğlencesi düzenlendi.
Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye yönelik faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin örgüte maddi destek sağladıkları ve dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulundukları belirlendi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, mazbata töreni öncesinde tebrik çiçeği yerine SMA hastası Aydem'e destek olunmasını rica etti.
AK Parti'nin itiraz başvurusu sonrası, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başladı. AK Parti ve CHP'den görevliler ile İl Seçim Kurulu görevlileri tarafından yapılan sayım işlemleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde takip ediliyor.
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