Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Yerel Yöneticileri Tebrik Etti

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 31 Mart seçimlerinde halkın teveccühleriyle seçilen belediye başkanı, il ve belediye meclis üyeleri ile muhtarları tebrik etti.
Demokrasi şöleni içinde geçen yerel seçimlerle birlikte vatandaşların beş yılığına il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek idarecileri seçtiğini ifade eden Başkan Alan, "31 Mart yerel seçimleri, halkımızın sağduyu ve hoşgörüsüyle sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Vatandaşlarımız sandığa giderek iradesini yansıttı ve yerel yöneticilerini seçti.
Halkımızın teveccühlerine mazhar olarak yeniden seçilen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğluları'nı bu başarısından dolayı kutluyor ve tebrik ediyorum. Geçmiş beş yıllık dönem içerisine hayata geçirdiği projelere yenilerini ekleyeceğine inanıyor ve kendisine başarılar diliyorum. Bununla birlikte tüm ilçe ve belde belediye başkanlarımızı, il genel ve belediye meclis üyelerimizi, şehir merkezi ile tüm köy muhtarlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.Yeni dönemde belediyelerimizin istihdam ve üretimi artırmaya yönelik tüm projelerinin güçlü bir destekçileri ve paydaşları olacağımızı ifade ediyor, seçimlerin şehrimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Beşiktaş ilçesindeki Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Aksakal, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dilerken, acılı ailelerine başsağlığı ve metanet temennisinde bulundu. Ayrıca, denetimsizlik ve kontrolsüzlüğün sonuçlarını görmemize rağmen ders almadığımızı belirterek üzüntüsünü dile getirdi.
Van İl Seçim Kurulu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdi. Kararda, Zeydan'ın sabıka kaydında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkumiyeti olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.
CHP İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Duduoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde 1077 oy farkla kaybettiğini belirterek, seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı. Duduoğlu, itiraz dilekçesinde tüm oyların tekrar sayılmasını ve geçersiz oyların incelenmesini talep ettiklerini ifade etti. Ayrıca, tutanaklarda hatalar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini ve sandık başkanlarının tecrübesiz olduğunu iddia etti. Duduoğlu, seçmenlerin ve kendilerine oy verenlerin hakkını korumak için itirazlarını yaptıklarını vurguladı.
İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İngilizlerin de dahil olduğu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının Gazze'de öldürülmesiyle ilgili olarak ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının soruşturulmasını talep etti. Burgon, İngiltere Dışişleri Bakanı'na yazdığı mektupta, İngiltere'nin İsrail'e verdiği askeri ihracat lisanslarının derhal soruşturulması gerektiğini belirtti. Burgon ayrıca, İngiltere'nin Gazze'ye yapılan saldırılarda kullanılan F-35 uçağı bileşenlerinin yaklaşık yüzde 15'ini sağladığını vurguladı.
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