Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Yerel Yöneticileri Tebrik Etti

Politika

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 31 Mart seçimlerinde halkın teveccühleriyle seçilen belediye başkanı, il ve belediye meclis üyeleri ile muhtarları tebrik etti.

Demokrasi şöleni içinde geçen yerel seçimlerle birlikte vatandaşların beş yılığına il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek idarecileri seçtiğini ifade eden Başkan Alan, "31 Mart yerel seçimleri, halkımızın sağduyu ve hoşgörüsüyle sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Vatandaşlarımız sandığa giderek iradesini yansıttı ve yerel yöneticilerini seçti.

Halkımızın teveccühlerine mazhar olarak yeniden seçilen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğluları'nı bu başarısından dolayı kutluyor ve tebrik ediyorum. Geçmiş beş yıllık dönem içerisine hayata geçirdiği projelere yenilerini ekleyeceğine inanıyor ve kendisine başarılar diliyorum. Bununla birlikte tüm ilçe ve belde belediye başkanlarımızı, il genel ve belediye meclis üyelerimizi, şehir merkezi ile tüm köy muhtarlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.Yeni dönemde belediyelerimizin istihdam ve üretimi artırmaya yönelik tüm projelerinin güçlü bir destekçileri ve paydaşları olacağımızı ifade ediyor, seçimlerin şehrimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ