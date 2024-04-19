Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Şerifoğulları\'nı Ziyaret Etti

Politika

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Başkan Şerifoğulları ikinci dönemde de birçok önemli projeyi hayata geçirecektir" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve yönetim kurulu, seçimi kazanan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğuları'nı ziyaret etti. Alan, "Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları, beş yıllık görev süresi içerisinde hayata geçirdiği prestij projelerdeki başarısıyla halkın takdirini kazanıp ve gönüllere girmesi sebebiyle partisi tarafından aday gösterildi. 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde de hemşerilerimizin yoğun teveccühleriyle yeniden Elazığ Belediye başkanı görevine seçilen Şahin Şerifoğulları'na bugün Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası heyeti ile birlikte hayırlı olsun ziyareti gerçekleştik. Nazik ev sahipliği için Şahin Şerifoğlulları başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkan Şerifoğulları ikinci dönemde de birçok önemli projeyi hayata geçirecektir" diye konuştu. - ELAZIĞ