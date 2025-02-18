Elazığ TSO'dan İş Sağlığı Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Elazığ TSO'dan İş Sağlığı Uyarısı

Elazığ TSO\'dan İş Sağlığı Uyarısı

Elazığ TSO, üyelerini iş sağlığı eğitimi alması konusunda uyardı ve yasal yükümlülüklere dikkat etti.

18.02.2025 11:58
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO), iş güvenliği ve iş sağlığı hakkında çağrıda bulundu.

Elazığ TSO, 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6. maddesi çerçevesinde, 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine yönelik önemli bir çağrıda bulunarak, üyelerinin bakanlık tarafından ilan edilen eğitimleri tamamlamaları gerektiği uyarısında bulundu. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, tüm işyeri sahiplerinin, çalışanlarının sağlık ve güvenliğinden sorumlu tutulduğuna dikkat çeken TSO, iş yerlerinin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması için yasal yükümlülükleri zamanında yerine getirmeleri konusuna dikkat çekildi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, bazı basın organlarında yer alan iş yerlerine elektronik sistem üzerinden otomatik ceza uygulanacağına dair çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Üyelerimizin bakanlık tarafından ilan edilen eğitimleri tamamlamaları yeterli olacaktır. Elazığ TSO olarak üyelerimize her zaman destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Biz, üyelerimizle birlikte güçlü bir aileyiz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda atılacak her adımda da üyelerimizin yanında olacağız. Daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak adına üyelerimizin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine olan inancım tamdır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

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