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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Elazığ Valisi olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Elazığ Valisi olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu İçişleri Bakanlığı emrine atanırken, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise Elazığ Valiliğine atandı.
Kaynak: İHA