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Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren teklif TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda - Son Dakika

Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren teklif TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

23.11.2021 16:18
Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren teklif TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Biz kamu alımı yoluyla TOGG'un önünü açtık, kredi kanallarını kolaylaştırdık.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Biz kamu alımı yoluyla TOGG'un önünü açtık, kredi kanallarını kolaylaştırdık. Ayrıca bizim TOGG'a öz sermaye şartımız var. Biz devlet desteği veriyoruz ama onların da belli bir tarihe kadar öz sermayeyi şirkete aktarma zorunluluğu var." dedi.

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda devam ediyor.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, teklifte, enerji arz güvenliği, enerji verimliliği, yeşil kalkınma devrimi, Ar-Ge araştırmalarının niteliği, nitelikli beşeri sermayenin artırılması gibi konuların yer aldığını ifade etti.

Son dönemde enerji fiyatlarında ve maliyetlerinde olağanüstü artışlara tanıklık edildiğini belirten Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Son dönemde yaşanan enerji darboğazından bazı ülkelerin derinden etkilendiğini görüyoruz. Ülkemizin enerji arz güvenliğini sağlamaya; enerji arzını sürekli, kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi niteliğe ulaştırmaya yönelik yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. Bununla birlikte tüm dünyada hızla gelişen elektrikli araçlar alanında ülkemizin elektrikli şarj istasyonlarının kullanımına yönelik hukuki altyapıyı oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın enerji kullanımında en uygun ve rekabetçi fiyatların oluşması için gerekli tedbirleri hayata geçiriyoruz."

"Sanayide, teknoloji odaklı ve niteliği önemseyen bir vizyondayız"

Altunyaldız, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, 2022'den itibaren elektrik enerjisi satışı üzerindeki TRT payı ve enerji fonunun kaldırılmasıyla vatandaşların üzerindeki 3 milyar liralık mali yükün de kaldırılacağını vurguladı.

Sanayide, teknoloji odaklı ve niteliği önemseyen bir vizyonun benimsendiğini dile getiren Altunyaldız, "Günümüzde AR-GE çalışmalarının proaktif çözümlere ve etkili sonuçlara odaklanan, gerektiğinde rekabet öncesi iş birliği prensibi ile paydaşlarla birlikte yüksek teknolojiye odaklanan ve mekandan bağımsız bir yapıya kavuşturulması büyük önem taşıyor. Yaptığımız değerlendirmelerde teknoparklar ile AR-GE ve tasarım merkezlerinde uzaktan çalışma pratiklerinin olumlu dönüşlerini alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalleşen dünyada tasarım ve AR-GE merkezleri ile teknoparkların öneminin farkında olduklarını ifade eden Altunyaldız, "Teknoparklar artık yenilikçiliğin ve girişimciliğin üssü oldu. Göreve geldiğimiz günden bu yana yerli patent sayısında 20 kat artışı başardık. Teknoparklarımıza, AR-GE ve tasarım merkezlerimize yaptığımız saha ziyaretlerimizde de teknolojiyi önceleyen, nitelikli ürünleri ortaya çıkaran çalışmaları yakından takip ettik. Bu düzenlemelerle birlikte nitelikli ürün çalışmalarımızın güçlenerek devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kalkınma ajanslarından 19 milyar liralık destek

Komisyon Başkanı Altunyaldız, kanun teklifinde yer alan düzenlemelerle bölgesel kalkınmanın dinamiklerinden olan kalkınma ajanslarının mevzuatla öngörülen gelirden mahrum kalmasına ve yine yerel kalkınmanın öğelerinden belediyelerin kalkınma ajansları desteklerinden faydalanamamasına yol açan sorunların giderileceğini belirtti.

Altunyaldız, 26 kalkınma ajansının, 23 binden fazla projeye güncel fiyatlarla 11 milyar lira destek sağlayarak, 19 milyar liraya yakın bir kaynağı harekete geçirdiğini bildirdi.

Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle yüksek nitelikli sanayinin lokomotifi beşeri sermaye kalitesini de artırmayı hedeflediklerini anlatan Altunyaldız, kalfalık yeterliliklerine sahip öğrencilere ücret iyileştirmesi, ustalık yeterliliğini kazananların usta öğretici belgesine erişim imkanlarının artırılması, Mesleki Eğitim Kanunu'na göre kapsamdaki öğrencilerin aldıkları ücretin bir kısmının devlet tarafından ödenmesiyle ilgili süre uzatımı, kalfaların ücretlerinin artırılması gibi düzenlemelerle mesleki eğitim alanında iyileştirmeler sağlanacağını kaydetti.

"TOGG'da her şey planlandığı gibi gidiyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise elektrik faturalarındaki katkı payının kaldırılmasıyla vatandaşlara destek verildiğini ve elektrikli araç şarj istasyonlarının organizasyon altyapısının düzenlendiğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de TOGG konusunda yapılan eleştirilere cevap vererek, şunları paylaştı:

"Her ne kadar özel sektör bu işi yapıyorsa da bakanlık olarak emeklerimiz çok büyük oldu. Bürokrasinin bu konularda klasik bakış açısı daha çok defansiftir. Biz ilk defa kamu alım garantisi vererek bu şirketlerin kredi almasını kolaylaştırdık. Türkiye'de bütün yatırımlarda kamu alımı planlamayı rahatlatan bir unsurdur ama bu göz ardı ediliyor. Bunun için birçok şirketimize teşvik veriyoruz ama öngörülebilir bir gelecek sunmuyoruz. Biz kamu alımı yoluyla TOGG'un önünü açtık, kredi kanallarını kolaylaştırdık. Ayrıca bizim TOGG'a öz sermaye şartımız var. Biz devlet desteği veriyoruz ama onların da belli bir tarihe kadar öz sermayeyi şirkete aktarma zorunluluğu var.

Rekabet konusuna da çok dikkat ediyoruz. Bu konu, Türkiye'de yatırımların önünü kesen bir unsur. Dışardaki büyük karteller, biz arabalarımızı piyasaya sürdüğümüzde yoğun bir fiyat rekabetine girebilirler. Bu şekilde şirketleri batırıp daha sonra fiyatları yukarı çıkarıyorlar. Bu konuda uyanık olmamız lazım. Bakanlık olarak bunları takip ediyoruz. TOGG'da her şey planlandığı gibi gidiyor."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından teklifin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Türkiye, Kamu, TBMM, TOGG, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren teklif TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren teklif TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda - Son Dakika
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