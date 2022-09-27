AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, olası 2023 kadrolarını değerlendirdi: Muhakkak yeni yüzlere ihtiyaç var

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2023'te yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

"TEŞKİLATTA YENİ İSİMLERİN ÖNÜNÜN AÇIK OLMASI LAZIM"

"Biz nasıl tecrübe kazandıysak, bizden sonraki arkadaşlarda aynı tecrübeyi kazanıyorlar" diyen Elitaş, "Bizim jübile yapacağımız görüldüğü için onlar da kendilerini yetiştirmek için biraz daha gayret gösteriyorlar. Muhakkak ki yeni yüzlere ihtiyaç var. Her dönemde yüzde 50'ye yakın kısımda yenilenme ortaya çıkar. Teşkilatta birilerinin de önünün açık olması lazım. Şoför mahallinde boşluğun olduğu hissedilmesi lazım ki birilerinin de ısınması lazım. 'Mustafa Elitaş oraya kazık mı çaktı kardeşim. O gitsin de ben geleyim' diye bir şey olması lazım. Kamuoyu, 'Kayseri'de Mustafa Elitaş gibi birine ihtiyacım var. Onlar devam etsin' derse, anketlerde bu ortaya çıkıyorsa, genel merkezde bunu makul görüyorsa o zaman devam edilebilir. 'İlla ben olacağım' demenin lüzumu yok. O çerçevede yeni yüzlere muhakkak ihtiyaç vardır. '7 vekilin yedisi de değişmedi. Artık bir kısmı başka yerden olsun' diye söylenebilir" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞTAN ALDIĞIM OYLARI BÜYÜN ORANDA HAK EDİYORUM DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Temayül yoklamasına ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Genel merkezin takdiri yüzde 40. Anket yüzde 30. Temayül yoklaması yüzde 30. Asıl belirleyici olan anket ve genel merkezin kararı. Adamın geçmişine bir bakıyorsun. Bu adamın AK Parti ile hiçbir geçmişi yok. Ankette de çıkabilir, temayülde de çıkabilir ama aynı yolun yolcusu değilsek, aynı istikamette gitmiyorsak bu adam yanlıştır. Nefsin için bu yoldan dönüyorsan sen zaten dava adamı değilsin. Ufak bir nefsi işlerden dolayı terk etmek insani değil. Dava adamının işi değil. Ben AK Parti ile milletvekili oldum. Partimle bu memlekete çok büyük hizmetler ürettim. Çok önemli işler yaptım. Çok önemli kanunlarda imzam var. Anayasanın çıkması için çok gayret gösterdim. Halen de çok önemli kanunlara imza atıyorum. Üzüldüğün kanunlar olabilir ama artımız çok fazla. Çok önemli katkılar sağladığıma inanıyorum. Vatandaştan aldığım oyları büyük bir oranla hak ediyorum diye düşünüyorum. Yanlış yaptığımızda da, kuluz. Hatasız olan peygamberlerdir. Hepimiz hata yapıyoruz, kuluz" dedi.