Elitaş: "Hızlı tren 2026 yılında hallolmuş olacak" - Son Dakika
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Elitaş: "Hızlı tren 2026 yılında hallolmuş olacak"

01.05.2022 02:18
Elitaş: "Hızlı tren 2026 yılında hallolmuş olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, hızlı trenle ilgili olarak, "Hızlı tren 2026 yılında hallolmuş olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, hızlı trenle ilgili olarak, "Hızlı tren 2026 yılında hallolmuş olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayseri'ye gelecek olan hızlı trenle ilgili konuşan Elitaş, ihaleni yapıldığını ve dış kaynakların bulunduğunu söyleyerek, "İhalesi yapıldı ve bitti. Dış kaynaklar bulundu. Hazine garanti verecek. Bize gelen bilgi, 3'lü bir konsorsiyum burayı almış. Onlar dış kaynaklarını da bulmuşlar. İnşallah biran önce hayata geçer. İnşallah Londra Borsası'ndaki faizler artmadan gelirse iyi olacak. Çokta cüzi bir rakamla dış kaynak bulmuşlar. Bu iş önemli bir kaynak" dedi.

Projenin ÇED raporuyla alakalı faaliyetlerinin de devam ettiğini kaydeden Elitaş, "Bu raporda bu senenin sonuna doğru çıkarmış. 2026'da burası bitecek diye söylendi. 2022'nin 3'te 1'ini bitirdik. 4.5 yılımız var. O arkadaşlara da konuşup 'Kayseri'ye haksızlık yaparsın' demek lazım. İnşallah onlar böyle makul davranış içerisinde bulunurlar. Bizlerde ÇED raporunu hızlandıracağız. Bu koynuyla ilgili belirli bir süre var. Onları yaptığımız da 2026 yılında hallolmuş olacak. Şuanda dünyadaki en önemli iş lojistiktir. Bununla ilgili de düzenlemeleri yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Mustafa Elitaş, Milletvekili, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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