Elitaş: Yemin Engellemek Demokrasiye Darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Elitaş: Yemin Engellemek Demokrasiye Darbe

14.02.2026 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Elitaş, yemin etmeyi engelleyerek demokrasinin askıya alındığını vurguladı.

1) AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: BİR BAKANIN YEMİNİNİ ENGELLEMEK TAMAMEN DEMOKRASİYİ ASKIYA ALMAK DEMEKTİR

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Kürsüde anayasal görevini yapmak isteyen bir bakanın yeminini engellemek, tamamen demokrasiyi askıya almak demektirö dedi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Elitaş, "Türkiye'de yeminle ilgili 2 olay hasıl oldu. 2 hadise yaşadık. Biri 18 Nisan 1999 tarihindeki yapılan seçimlerde Merve Kavakçı Hanımefendi'ye yemin ettirmeyen Cumhuriyet Halk Partili, Demokratik Sol Partili milletvekillerinin kürsüyü işgal edip arkasından Ecevit'in 'Burası devlete meydan okuma yeri değildir. Haddini bildirin buna' diye yemin ettirilmeyen demokrasiye karşı durulan, anayasayı ihlal ettirmeye çalışan bir meseleyi gördük. İlk defa o zaman görmüştük. İkinciyi de anayasaya göre atanmış iki bakanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin etmesi için ortaya çıkardıkları engeli gördük. Ana muhalefet partisinin genel başkanı, Ana muhalefet partisinin grup başkanvekilleri, Ana muhalefet partilerinin temsilcileri, anayasa gereği yemin etmesi gereken iki sayın bakanın kürsüye gelmesini engellemek için kürsü işgal ediliyorlar. Demokrasi tarihinde görülmemiş bir iş. Cumhuriyet tarihinde yaşanmamış bir iş. 18 Nisan 1999 seçimlerindeki hariçö dedi.

Elitaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben 23 yıl milletvekilliği yaptım. 15-16 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Ama hiç kimsenin birbirini yemin etmesi için kürsüyü engellediğini görmedim. Eylemler yapılabilir. Kırmızı bayrak tutulabilir, bağırılabilir, protesto yapılabilir. Salon terk edilebilir. Ama kürsüde anayasal görevini yapmak için isteyen bir bakanın yeminini engellemek tamamen demokrasiyi askıya almak demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük özelliklerinden birisi bu. Onlar sahip, millet maraba. Onlar ne derse olur, onlar yemin et derse yemin edilir, yemin etme demezse yemin edilmez. Düşünebiliyor musunuz; Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı egemenlik bilakaydüşart milletin diyen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletin tek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden üstün bir irade yoktur diyen, kurucu liderin ortaya koyduğu iradenin dışında parlamento kürsüsünü işgal edip demokrasiyi ortadan kaldırmak için yaptığı eylem hayret verici bir şey.ö

Kaynak: DHA

Mustafa Elitaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Elitaş: Yemin Engellemek Demokrasiye Darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi Çıkan sonuç vahim Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor
Teksas’ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis

19:58
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Dev derbide karşılıklı goller var, tempo inanılmaz
Canlı anlatım! Dev derbide karşılıklı goller var, tempo inanılmaz
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 20:35:24. #7.11#
SON DAKİKA: Elitaş: Yemin Engellemek Demokrasiye Darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.