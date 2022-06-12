Elon Musk'tan Ukrayna'ya 1 Starlink uydusu daha - Son Dakika
Üye Girişi

Elon Musk'tan Ukrayna'ya 1 Starlink uydusu daha

12.06.2022 16:59
Elon Musk'tan Ukrayna'ya 1 Starlink uydusu daha

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Starlink uydu terminali grubu gönderdiğini açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Starlink uydu terminali grubu gönderdiğini açıkladı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Ukrayna'ya bir Starlink uydusu daha gönderdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Elon Musk, yalnızca Mars görevi için hazırlıklar üzerinde çalışmayı değil, aynı zamanda özel görevleri için ihtiyaç duyulan Starlink'leri ülkemize aktarmayı da başarıyor" denildi.

Elon Musk ayrıca geçtiğimiz Mart ayında, Ukrayna'ya destek amaçlı Starlink uydusu göndermişti.

Starlink, dünya çapında altyapıdan yoksun olabilecek uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlanan internet hizmeti olarak biliniyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Elon Musk'ı rahatsız eden Cybertruck özelliği! Elon Musk'ı rahatsız eden Cybertruck özelliği!
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Elon Musk'tan Ukrayna'ya 1 Starlink uydusu daha - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:44 Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:43 90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı
17:39 NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı olan tutumuna destek: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:41 Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
16:25 Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 18:51:19. #1.13#
SON DAKİKA: Elon Musk'tan Ukrayna'ya 1 Starlink uydusu daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement