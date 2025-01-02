Elon Musk, Tommy Robinson'ın Serbest Bırakılmasını İstedi - Son Dakika
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Politika

Elon Musk, Tommy Robinson'ın Serbest Bırakılmasını İstedi

Musk, aşırı sağcı aktivist Robinson'ın hapis cezasını eleştirerek serbest bırakılmasını talep etti.

02.01.2025 21:13
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ABD'li iş insanı Elon Musk, İngiltere'de 18 aylık hapis cezasını çeken aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Elektrikli araç şirketi Tesla ve "Twitter" olarak bilinen X platformunun sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İngiltere'de hapisteki aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Musk, "Tommy Robinson gerçeği söylediği için neden hücre hapsinde tutuluyor? Serbest bırakılmalı ve bu rezaleti örtbas edenler onun yerine o hücreye alınmalı" ifadelerini kulandı.

Musk, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a yönelik eleştirilerini de yineledi. Musk, Keir Starmer'ı Kraliyet Savcılık Servisi'nde (CPS) görevde olduğu dönemde çocuk istismarı çetelerinin soruşturulmasına yeterince ilgi göstermemekle suçladı. Musk, "İngiltere'de tecavüz gibi ciddi suçlar, polisin şüphelileri suçlaması için Kraliyet Savcılık Servisi'nin onayını gerektirir. Tecavüz çetelerinin genç kızları adalete teslim etmeden istismar etmesine izin verildiğinde CPS'nin başkanı kimdi? Keir Starmer, 2008-2013" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Robinson, 2018'de okulda saldırıya ve zorbalığa uğrayan Suriyeli bir mülteci olan Cemal Hicazi'nin "kız öğrencilere saldırdığını" iddia etmişti. Bunun üzerine Hicazi'nin ailesi, Robinson'u mahkemeye vermişti. Robinson, 100 bin sterlinlik tazminata mahkum edilmişti. 2021 yılında Yüksek Mahkeme, Robinson'un Suriyeli mülteci hakkında iftiralarını tekrarlamaması yönünde karar almıştı. Robinson Hicazi'ye attığı iftiraları tekrarlayarak mahkeme kararlarını ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından Ekim 2024'te 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Robinson'a karşı iftira davası açan ve davayı kazanan Suriyeli öğrencinin avukatları, aktivistin asılsız iddialarının çocuğun ailesine "yıkıcı" zararlar verdiğini ve aileyi başka bir yere taşınmaya zorladığını söylemişti.

İslam karşıtı

Gerçek adı "Stephen Yaxley-Lennon" olan Tommy Robinson, İngiltere'nin aşırı sağının önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Daha önce de hapse giren Robinson, ülkedeki birçok aşırı sağ partide yer almıştı. Londra'da düzenlediği büyük çaplı aşırı sağ gösterilerle tanınan Robinson, İngiliz Ulusal Partisi'nin (BNP) eski üyesi ve İslam karşıtı İngiliz Savunma Birliği'nin (EDL) kurucusudur. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Elon Musk, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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