Emanetoğlu: "Görüşmenin asıl ve gerçek nedeni, İmamoğlu'nun adaylık sürecinin değerlendirilmesi ise bu durum tam bir vahamettir" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisiyle balıkçıda yemek yemesine tepki göstererek, "Görüşmenin asıl ve gerçek nedeni, büyük bir iştiyakla Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen İmamoğlu'nun adaylık sürecinin değerlendirilmesi ise bu durum tam bir vahamettir" dedi.

Emanetoğlu, yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbullular kar esareti yaşarken, bir balıkçıda İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la 3 saat yemek yediği ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Nedir bu kadar önemli olan konu. Bu ağır kış şartlarına rağmen ertelenmesi mümkün olmayacak kadar bu görüşmeyi gerekli kılan mesele nedir? İmamoğlu artık bu noktadan sonra bu görüşmenin detayını kamuoyuyla paylaşmak durumundadır" dedi.

"Ülke ilişkilerini görüşmek İmamoğlu'nun görevi mi"

Ekrem İmamoğlu'nun konu hakkında yaptığı açıklamaları değerlendiren Emanetoğlu, konu ile ilgili şunları kaydetti:

"İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası ortaya çıkan kaos ve bu kaosun ortasında kalan on binlerce İstanbullunun yaşadığı büyük sıkıntı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlıklarını yeterince yapmadığını, gerekli müdahale organizasyonunu sağlayamadığını açıkça ortaya koydu. Meselenin bir tarafı böyleyken, diğer tarafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbullular yollarda çile çekerken, İngiltere Büyükelçisi ile Sarıyer'de balıkçıda yemek yemesi ayrı bir tartışma gündemi oluşturdu. İmamoğlu'nun konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada 'En az karla mücadele kadar önemli bir görüşmeydi. Türkiye-İngiltere ilişkilerini görüştük' sözleri asıl olarak üzerinde durulması gereken konudur. Nedir bu kadar önemli olan konu. Bu ağır kış şartlarına rağmen ertelenmesi mümkün olmayacak kadar bu görüşmeyi gerekli kılan mesele nedir? İmamoğlu artık bu noktadan sonra bu görüşmenin detayını kamuoyuyla paylaşmak durumundadır. Mesele, Türkiye-İngiltere ilişkileri ise gizlenecek bir durum yok demektir. Kaldı ki iki ülke ilişkilerini görüşmek İBB Başkanı'nın görevi midir? İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek için kendisine oy verilen İBB Başkanı'nın Dışişleri misyonu üstlenmesi makul bir durum mudur?"

"Görüşmenin asıl ve gerçek nedeni, İmamoğlu'nun adaylık sürecinin değerlendirilmesi ise bu durum tam bir vahamettir"

Bu görüşmenin içeriğinin tam olarak açıklanmadığı sürece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önce İngiltere İstanbul Başkonsolosu ile ardında da Büyükelçi ile yaptığı görüşmeler yaklaşan seçimle ilişkilendirileceğinin söyleyen Emanetoğlu, "Görüşmenin asıl ve gerçek nedeni, büyük bir iştiyakla Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen İmamoğlu'nun adaylık sürecinin değerlendirilmesi ise bu durum tam bir vahamettir. Yabancı bir ülkenin elçisi ile ülkemizin iç meselelerinin ve seçim süreçlerinin değerlendirilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. 300 yıldır ülkemiz ve milletimiz adına gelişen her olumsuz olayın altından çıkan İngiltere ve Büyükelçisi ile bu konuların görüşülmesi tarihi hatalar zincirine bir yenisinin eklenmesi demektir" İfadelerini kullandı.

"İktidar olmak için dış güçlerden medet umanlar en büyük tehlikedir"

"İktidar olmak için yabancı ülkelerden medet ummak ne kadar yanlışsa, bu destekle iktidar olmak ülke ve millet adına bir o kadar tehlikelidir" diyen Emanetoğlu, "Hiçbir devlet bu süreçlere çıkar sağlamadan destek vermez. Yabancı devletlerin, özellikle İngiltere gibi emperyalist ve sömürgeci tarihe sahip ülkelerin çıkarları demek, ülkemizin ve milletimizin kaybetmesi demektir. İktidar olmak, Cumhurbaşkanı seçilmek isteyen kim varsa, başvuracağı adres bellidir ve o adres milletimizin kendisidir. İmamoğlu'na ve tüm siyasetçilere tavsiyemiz, başta kanlı bir tarihe sahip olan İngiltere olmak üzere yabancı devletlere karşı duydukları sempati ve güveni gözden geçirmeleridir" ifadelerine yer verdi.

"Ülkemizin bağımsızlık teminatı dışa bağımlı olmayan milli siyaset anlayışıdır"

Türkiye'nin bağımsızlığının yegane teminatının Türk milleti olduğunu belirten Emanetoğlu, "Bu anlayışla 50 yıldır Türkiye'de yerli ve milli siyaset düsturuyla hareket eden Milli Görüş ve Yeniden Refah Partisi olarak, kendi değerlerine bağlı, hiçbir dış gücün etkisi altına girmeden, iktidar olmak için başvurulacak tek merciinin aziz milletimiz olduğu bilinciyle siyaset yapmaya devam ediyoruz. ve bir kez daha ifade ediyoruz ki, ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığının yegane teminatı dışa bağımlı olmayan bu yerli ve milli siyaset anlayışıdır" açıklamasında bulundu. - ANKARA