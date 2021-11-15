Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası - Son Dakika

Sedat Peker'in ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunun öğrenilmesinin ardından Saray ile BAE arasındaki diplomatik görüşmeler bir süre hareketlenmiş, daha sonra ise gündemden düşmüştü. Emekli Amiral Türker Ertürk, Türkiye ile BAE ilişkileri hakkında sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Ertürk, şu ifadeleri kullandı:

"Duyumlarımıza göre; iktidar yakında BAE'ye yönelik açılım yapacak ve sürpriz gelişmeler olacak. Tabii ki İbrahim Anlaşması nedeniyle söylediklerini yutacak, ülkemizi Katar'a olduğu gibi pazarlayacak, karşılığında para alacak belki Sedat Peker'i de! Çünkü hazine boş ve tam teslim!

Ziyaretle ilgili sızan haberlere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşen bin Zayed'in çantasında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konu başlığı var. Bin Zayed'in çantasındaki en önemli başlık olan ekonomi alanında BAE'nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacak.Söz konusu koridorla birlikte Süveyş Kanalı geçişli Sharjah - Mersin güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, İran üzerinden geçen güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilir hale gelecek. Görüşmede ele alınması beklenen bir diğer konu ise BAE'de yaşadığı bilinen Sedat Peker'in durumu.