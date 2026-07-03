Emekli Aylığı ve Turizm Desteği Artıyor - Son Dakika
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Emekli Aylığı ve Turizm Desteği Artıyor

Emekli Aylığı ve Turizm Desteği Artıyor
03.07.2026 13:30
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AK Parti, en düşük emekli aylığını 23.552 TL'ye çıkaran teklifi TBMM'ye sundu. Turizm desteği de sağlanacak.

AK Parti, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlenin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre turizm sektörünü korumak amacıyla geçici bir sigorta primi desteği sağlanacak. Komşu ülkelerdeki siyasi gelişmeler, çatışmalar ve güvenlik riskleri sebebiyle turizm tesislerinin doluluk oranlarında yaşanan düşüş ve artan maliyet baskısı göz önünde bulundurularak 2026 yılı Mayıs-Aralık ayı sigortalı prim gün sayısı üzerinden 116,67 lira yani 3 bin 500 lira prim desteği sağlanacak. Öte taraftan teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

KIDEM ŞARTI 10 YILA ÇIKARILACAK

Teklif ile 'Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle kamu yönetimindeki hiyerarşik yapı ve unvan yeknesaklığının güçlendirilmesi öngörülüyor. Teklifin kabul edilmesi halinde memur statüsündeki daire başkanı ve dengi idareci kadrolarına atanabilmek için aranan kıdem şartı 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Ayrıca, kurul ve komisyonlarca uygun görülen sinema sektörü destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermaye kullanım alanına dahil edilecek. Böylelikle sinema destekleri yalnızca genel bütçe ödeneklerine bağlı kalmayacak ve Türk sinemasının ulusal ve uluslararası kalitesi artırılacak. Ayrıca medya hizmet sağlayıcıları ve internet platform işletmecilerinden sinema sektörü için kesilen yüzde 2'lik pay direkt olarak bakanlık geliri olarak kaydedilecek.

ADAY SÜRÜCÜ BELGELERİNİN İPTAL ŞARTLARI

Diğer taraftan 'Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre aday sürücü belgelerinin iptal şartları; 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promil üzeri alkol ve belirli ihlallerin 3 kez tekrar edilmesi halinde doğrudan kanun metnine eklenerek yasal çerçeve oluşturulacak. Ayrıca drift ve makas atma gibi trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren ve sürücü belgesinin geçici geri alınmasını gerektiren ihlaller de aday sürücü belgesinin iptali nedenlerine dahil edilecek. 'Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 42'nci maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması'na tam uyum sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda sadece arama-kurtarma ekipleriyle sınırlı olan düzenlemeye; kazaya uğramış, tehlike içinde veya uçak kaçırma, bomba ihbarı ve benzeri hava araçlarına, uçuş ekiplerine ve yolculara gerekli tüm acil yardım hizmetleri eksiksiz sunulacak şekilde genişletiliyor.

BTK'NIN BAZI GÖREVLERİ SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA DEVREDİLİYOR

'Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre ise Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkileri ve idari yaptırım yetkisi düzenleniyor. Buna göre internet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme ile düzenleme yapma yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilecek. Anayasa'nın 22'nci maddesine göre gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Siber Güvenlik Başkanlığı; güvenlik ve istihbarat kurumlarının talebi üzerine veya resen tedbir belirleyebilecek. Bu tedbirler işletmecilere, erişim sağlayıcılara, veri merkezlerine ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilerek en geç 2 saat içinde yerine getirilecek, karar 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Siber Güvenlik Başkanlığı, yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ihlal başına 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verecek. Siber Güvenlik Başkanlığı kararlarına karşı yetkili idari mahkemede dava açılabilecek ve bu davalar öncelikli işlerden sayılacaktır.

Kaynak: DHA

Politika, AK Parti, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Politika Emekli Aylığı ve Turizm Desteği Artıyor - Son Dakika

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