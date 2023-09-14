Emekli Emniyet Müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un Mesleğe Dönüşüne İlişkin İşlem Yok - Son Dakika

Emekli Emniyet Müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un Mesleğe Dönüşüne İlişkin İşlem Yok

Emekli Emniyet Müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun\'un Mesleğe Dönüşüne İlişkin İşlem Yok
Son Güncelleme: 14.09.2023 21:47

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un yaş haddinden emekli olmalarının ardından mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlem yapılmadığını açıkladı. EGM, Avcı ve Uzun hakkında alınan rütbe alma işlemlerine ilişkin mahkeme kararlarını da belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yaş haddinden emekli olan Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlemin söz konusu olmadığını bildirdi.

EGM'den, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, emekli emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

"YÜRÜTMEYİ DURDURMA" VE "DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİ" KARARI VERİLDİ

Açıklamada, Hanefi Avcı hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen rütbelerinin alınmasına yönelik idari işlem ile ilgili Ankara 6. İdare Mahkemesince 10 Nisan 2023'te "yürütmeyi durdurma", Sabri Uzun hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen rütbelerinin alınmasına yönelik idari işlem ile ilgili Ankara 10. İdare Mahkemesince 10 Mayıs 2023'te "dava konusu işlemin iptali" kararının verildiği belirtildi.

"MESLEĞE DÖNDÜRÜLMELERİNE YÖNELİK HERHANGİ İŞLEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

EGM'nin açıklamasında, "Yaş haddinden emekli olan Avcı ve Uzun'un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlem söz konusu değildir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hanefi Avcı, Sabri Uzun, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Emekli Emniyet Müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un Mesleğe Dönüşüne İlişkin İşlem Yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli Emniyet Müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un Mesleğe Dönüşüne İlişkin İşlem Yok - Son Dakika
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