Emekli Maaşları Artıyor: TBMM Komisyonunda Kabul Edildi - Son Dakika
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Politika

Emekli Maaşları Artıyor: TBMM Komisyonunda Kabul Edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesi ve işverene asgari ücret destekleri hakkında kanun teklifi kabul edildi.

15.01.2025 23:27
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KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, muhalefet milletvekillerinin kanun teklifi üzerindeki, görüş, değerlendirme ve sorularının ardından kanun teklifinin maddelerine geçildi. En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesi ve işverene asgari ücret desteklerinin verilmesine ilişkin, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', komisyonda kabul edildi.

Kaynak: DHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Emekli Maaşları Artıyor: TBMM Komisyonunda Kabul Edildi - Son Dakika

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