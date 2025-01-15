Emekli Maaşları Artıyor: TBMM Komisyonunda Kabul Edildi

Politika

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, muhalefet milletvekillerinin kanun teklifi üzerindeki, görüş, değerlendirme ve sorularının ardından kanun teklifinin maddelerine geçildi. En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesi ve işverene asgari ücret desteklerinin verilmesine ilişkin, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', komisyonda kabul edildi.