Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu

Politika

Geç de olsa \'Bozkurt\' tartışmasına Özel de dahil oldu

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tercih edilmeyen Metin Külünk, pazarda denk geldiği sokak röportajında bir vatandaşın hayat pahalılığıyla ilgili isyanını duyunca partisine yönelik özeleştiride bulundu.

"İKTİDARDAN DÜŞENE KADAR OY VERMEYECEĞİM"

İstanbul'un Fatih ilçesinde Çarşamba Pazarı ziyaret eden Külünk, 'Ben Soruyorum TV' adlı YouTube kanalına demeç verdiği sırada emekli bir vatandaş "Soygun yapılıyor. Hep AK Parti'ye oy veriyordum, bu kez vermedim, iktidardan düşene kadar da vermeyeceğim" şeklindeki tepkisiyle karşılaştı.

"BU VATANDAŞ SONUNA KADAR HAKLIDIR"

Emekli vatandaşın sözünü bitirmesi sonrası devreye giren Külünk, partisine yönelik bir özeleştiride bulunarak "Kusura bakma AK Parti döneminde servetlerine servet katmışların çocukları boğazda bir kafede oturdukları zaman 10 bin lira kahve parası verip kalkıyor ya da bir aile restoranda bir yemeğe 15 bin lira veriyorsa ve bunlar dünün yoksulları bugünün şımarıklıklarıysa, bu hareketi omuzlarında taşıyanlar eğer pazarda alışveriş yapmak için akşam fiyatların düşeceği saati bekliyorsa, 20 yıldır bizi omuzlarında taşıyorsa, biz de bunu görüp bu insanların derdine çare olmak için adım atmıyorsak, bu vatandaş sonuna kadar haklıdır" ifadelerine yer verdi.