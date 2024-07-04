Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu - Son Dakika
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Politika

Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu

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AK Parti'de 3 dönem İstanbul milletvekilliği yapan ve yönetim kurulu üyesi olarak da görev alan Metin Külünk, bir sokak röportajı sırasında yanına gelen emekli bir vatandaşın sitemini dinledikten sonra partisine yönelik özeleştiride bulundu.

04.07.2024 16:23  Güncelleme: 16:34
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31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tercih edilmeyen Metin Külünk, pazarda denk geldiği sokak röportajında bir vatandaşın hayat pahalılığıyla ilgili isyanını duyunca partisine yönelik özeleştiride bulundu.

"İKTİDARDAN DÜŞENE KADAR OY VERMEYECEĞİM"

İstanbul'un Fatih ilçesinde Çarşamba Pazarı ziyaret eden Külünk, 'Ben Soruyorum TV' adlı YouTube kanalına demeç verdiği sırada emekli bir vatandaş "Soygun yapılıyor. Hep AK Parti'ye oy veriyordum, bu kez vermedim, iktidardan düşene kadar da vermeyeceğim" şeklindeki tepkisiyle karşılaştı.

"BU VATANDAŞ SONUNA KADAR HAKLIDIR"

Emekli vatandaşın sözünü bitirmesi sonrası devreye giren Külünk, partisine yönelik bir özeleştiride bulunarak "Kusura bakma AK Parti döneminde servetlerine servet katmışların çocukları boğazda bir kafede oturdukları zaman 10 bin lira kahve parası verip kalkıyor ya da bir aile restoranda bir yemeğe 15 bin lira veriyorsa ve bunlar dünün yoksulları bugünün şımarıklıklarıysa, bu hareketi omuzlarında taşıyanlar eğer pazarda alışveriş yapmak için akşam fiyatların düşeceği saati bekliyorsa, 20 yıldır bizi omuzlarında taşıyorsa, biz de bunu görüp bu insanların derdine çare olmak için adım atmıyorsak, bu vatandaş sonuna kadar haklıdır" ifadelerine yer verdi.

Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu

Metin Külünk, İstanbul, AK Parti, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Emin Erol: ampül patladı AKP nin sonu geldi 61 20 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Herkes biliyor tamam adam haklı da ne olacak . Nasıl düzelecek hiç bir gelişme yok. Sadece evet adam çok haklı evet emekli zorda . Düzeltmek için kim ne yapacak ??? Siyasiler ne işe yarar, kendilerini seçen insanlarım hangi sorununu çözer ? Ne için seçilirler birileri haklı demek için mi ? Cidden artık her şey kabak tadı verdi bu ülkede sonra eleştiriyorsun . Kardeşim halk her zaman haklı en iyisini bir önceye göre daha iyi şartları isteyecek sende gece gündüz çalışacaksın ama çalmadan hak yemeden ah almadan 61 1 Yanıtla
  • Kartal: vatandaşın sıkıntılarını öğrenmek istiyorsanız halkın içine girip sorunları dinleniz lazım öyle yanınızdaki bakanlardan değil bire bir konuşun 35 4 Yanıtla
  • Osman A: Bunları o koltukta otururkende söyleyecektin.Emeklinin derdi dün başlamadı,bu iktidarla beraber başladı. 30 7 Yanıtla
  • Mehmet Aykurt: Sonra ne oldu? Koca bir hiç! 20 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Helal olsun külünk fakir fukara nın sesi oldun 18 2 Yanıtla
  • Hüseyin Ali Köken: Bu ne saçma iş ; Ülkedeki geçim sıkıntısı ve ekonomik dengeler bellidir sana %35 veriyorum öbürüne hiç vermiyorum diğerine 19 yeter böyle bir algı olamaz 16 1 Yanıtla
  • tolga karabulut: 20 YILDA GELINEN NOKTA ENFLASYON YÜZDE YÜZELLİ, DOLAR 32 EURO 35 EVLER EN KÖTÜ 2 MİLYON KIRA 10/15 ARASI ARABALAR EN KÖTÜ 650 BİN DOMATES 30 TL MUZ 70 TL HERŞEYE ZAM VERGİ KÖPRÜ DOĞALGAZ ELEKTRIK NE ARARSAN VAR SORSAN UÇUYORUZ AMA DİBE DOĞRU :) 9 0 Yanıtla
  • Zeki Sarı: sayın vekil doğru söylüyor şunda bizi yönettiğini zanneden bey efendiler sizidemi hiçe sayıyor bir gün onlarda hiç olacaklardır 5 0 Yanıtla
  • Tarık Aldemir: seçim zamanı oy uğruna milleti yalandan dinleniyor! o koltukta bakanlar milletvekilleri ni boş muhabbetler ini dinlemeyin halkın nabzını arzusunu sıkıntısını halkın yanına giderek sorun öğrenin ama bunu yaparken de asgari ücretle çalışanları ve emeklileri dinleyin.... adam ömrü boyunca asgari ücrete çalışmış ev alamamış ve şuan kira ücretleri 20 bin TL bunun gibi niceleri halk yeter artık diyor seçim zamanı refah refah bu olamaz ya durumu düzeltin halk için yada oy falan yok 1 0 Yanıtla
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