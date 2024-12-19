Emeklilere İndirimli Çay, Öğrencilere Uygun Fiyatlı Yemek

Politika

Mersin Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, emeklilerin çayı 2,5 liradan içebileceğini, öğrencilerin ise 1 öğün yemeği 20 TL'ye yiyebileceğini söyledi.

Turgut, yaptığı açıklamada, "Seçim kampanyamızda 2019'dan beri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı, vatandaşa özellikle üreticiye dokunan hizmetlerini büyük bir gururla anlattık. Sadece tarım değil üretim anlamında aklınıza ne geliyorsa büyükşehir belediyemiz hepsine dokunuyor. Bu anlamda bizde daha önceki deneyimimizle 2014-2019 arasında yaşadıklarımızı birleştirip hep birlikte sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Geride bırakılan süre içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu bir şekilde çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Turgut, "Asfalt plentini Büyükşehir Belediyemize tahsis etmiştik. 2025 yılı için Büyükşehir Belediyesi kendi alanında asfalt planlaması yaparken, bizim arkadaşlarımız da ilçe belediyesi olarak birlikte çalışıyorlar ve eşgüdümlü olarak aynı zamanda onlar gurup yollarını yaparken bizde ara yolları yapacağız. Bu 5 yılın sonunda Silifke'de asfaltla ilgili bütün hizmetler gerçekleştirilmiş olacak" diye konuştu.

Göreve 294 milyon liralık bir borçla başladıklarını ifade eden Turgut, "Seçimden buyana Geride bıraktığımız zaman içerisinde belediyenin borçlarını toparladık, bütçemizi düzenledik, mali disiplini sağladık ve borçları ödemeye başladık. Belediyecilik hizmetlerinde hiçbir aksama oluşturmadan yeni hizmetlerimizi de yapmaya başladık. Yani bundan sonra Silifke Belediyesinin bütçeyle ilgili her hangi bir sorunu olmayacak. En güzel hizmetlere halkımıza gelmeye devam edecek" dedi.

Bu dönemde özellikle sosyal belediyeciliğin üzerinde durup geliştireceklerini belirten Turgut, "Emeklilerimiz bizim önceliklerimiz arasında. Yakın zamanda Atakent'de emekliler kıraathanesi açacağız. Sonrasında Silifke merkezde açacağız. Daha önce özel sektöre verilen bizim kafe ve işletmelerimizi tekrar geri alıyoruz. Kendi yerlerimizde bu hizmetleri sunacağız. Belediye meclisinden ücretlerini geçirdik. 2025 yılı için emeklilerimize emekli halk kart dağıtacağız. Onlar çayı 2 lira 50 kuruştan, Türk kahvesini ise 10 liradan içebilecekler. Diğer hizmet alanlarımızda bu emekli kartına sahip olan vatandaşlarımız gelip her türlü indirimlerden faydalanabilecekler" şeklinde konuştu

Yeni mahallede eğitim öğretimine devam eden öğrencilere müjdeler veren Turgut, "Yeni mahalle TOKİ bölgesinde orta okul ve liseler de okuyan Bin 600 Orta öğretim öğrencisi bulunuyor. Önceliğimiz bu öğrencilerimize öğlen yemeği vermek. 20 TL karşılında yemek vermeyi planlıyoruz. Bunun için meclis kararımızı aldık. İhalemize çıktık ve yakın bir gelecekte çocuklarımıza öğrencilerimize günde bir öğün öğle yemeğini 20 liradan verme şansımız olacak" diye konuştu

Irmak kenarında özel sektöre verilmiş olan bir kafeteryayı belediye bünyesine kattıklarını belirten Turgut, "Orada kent lokantası açmak için çalışmalarımız var. Kısa süre içerisinde kent lokantamızı hizmete açacağız. Yine ırmak kenarında büyük bir kafeyi emekliler kıraathanesi olarak hizmete açacağız. Taşucu'ndaki eski belediye binasını makam olarak düzenlemişler. O'nu iptal ediyoruz. Oraya bir kütüphane yapacağız. Eğitim gören ve dershaneye giden öğrencilerimiz orada çalışabilecek ve sınavlara hazırlanacaklar. Yani yapacak işler ve hizmetler çok.5 yılın sonunda şunu amaçlıyoruz! Bize oy vermeyen vatandaşlar keşke bizde oy verseydik, oy verenler ise iyi ki oy vermişiz diyecekler" dedi. - MERSİN