Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı - Son Dakika
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Politika

Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı

Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkaran kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta (1-9 Nisan tarihlerinde) hesaplara yatması bekleniyor.

12.03.2024 01:11  Güncelleme: 01:13
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Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkaran kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7499 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkaran madde de bu kanun içerisinde yer alarak yürürlüğe girdi. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta (1-9 Nisan tarihlerinde) hesaplara yatması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı - Son Dakika

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