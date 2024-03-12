Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı

Kütahya'da Asayiş Suçlarında Azalma Yaşandı

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte asayiş bakımından, olayın türüne ve geçen seneye göre yüzde 40-60 oranın bir azalma olduğunu ifade etti. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı'nın da katıldığı toplantıda, mala karşı işlenen suçlarda azalma yaşandığı ve uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.