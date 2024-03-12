Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkaran kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
7499 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkaran madde de bu kanun içerisinde yer alarak yürürlüğe girdi. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta (1-9 Nisan tarihlerinde) hesaplara yatması bekleniyor. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı - Son Dakika
Kütahya Valisi Musa Işın, kentte asayiş bakımından, olayın türüne ve geçen seneye göre yüzde 40-60 oranında bir azalma olduğunu ifade etti. Vali Işın, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını ve mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.
Kütahya Valisi Musa Işın, kentte asayiş bakımından, olayın türüne ve geçen seneye göre yüzde 40-60 oranın bir azalma olduğunu ifade etti. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı'nın da katıldığı toplantıda, mala karşı işlenen suçlarda azalma yaşandığı ve uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen düzenlemeleri içeriyor. Kanun ayrıca hapis cezasının infazı, kısıtlama kararları ve örgüt adına suç işleyen kişilere verilecek cezalarla ilgili düzenlemeleri de içeriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?