Emet'te alt yapı çalışmaları başlıyor - Son Dakika
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Emet'te alt yapı çalışmaları başlıyor

24.03.2022 13:15
Emet'te alt yapı çalışmaları başlıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde gerçekleştirilecek olan alt yapı çalışmaları için ihaleyi alan firmaya önümüzdeki hafta yer tesliminin yapılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde gerçekleştirilecek olan alt yapı çalışmaları için ihaleyi alan firmaya önümüzdeki hafta yer tesliminin yapılacağı bildirildi.

İller Bankasınca ihalesi yapılan Emet Göledinden içme suyu temini, isale hattı merkezde su depoları yapımı, su ve kanalizasyon, yağmur kanalları alt yapısının modernizasyon ihalesini alan firma yetkilileri Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile makamında görüştüler.

Alt yapı çalışmaları sonucu ilçedeki 60 yıllık köhnemiş alt yapının çağa uygun modernize edilerek, yenileceğini, sıkça yaşanan su sıkıntılarının, arızaların sona ereceğini söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Merkezde büyük su depoları kurulumu ile su sıkıntılarını tarihe gömecek ve evlerde Emet Göledinden sağlıklı içme suyunun akmasına vesile olacak dev yatırımımız başlıyor" dedi.

İlçe halkının modern bir alt yapıya kavuşarak sağlıklı ve huzurlu bir yaşamı için değişim başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, " 115 milyon TL artı KDV maliyetli proje için Emet Belediyesi olarak 65 milyon TL kredi temin ederken, 50 milyon TL'de Eti Maden işletmelerimize peşin su satışı gerçekleştirerek kaynak oluşturduk. Gazi Emet'imize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

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Hüseyin Doğan, Hisarcık, Kütahya, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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