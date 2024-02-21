Emine Erdoğan, Ankara Palas Müzesi\'nin ilk ziyaretçisi oldu

Cumhuriyetin ilk yıllarının anıtsal yapılarından olan ve 2018'de başlatılan restorasyonu Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığınca tamamlanan Ankara Palas Müzesi'nin ilk ziyaretçisi Emine Erdoğan oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, restorasyonu tamamlanarak müzeye dönüştürülen Ankara Palas'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı envanterine kayıtlı 16-19. yüzyıllara ait yaklaşık bin 200 eserin yer aldığı müzedeki eserleri tek tek inceleyen Erdoğan, Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'dan bilgi aldı. Emine Erdoğan, müzede Dolmabahçe Sarayı'ndan getirilen sofra takımı, Osmanlı dönemine ait yazılı eserler, tuğralar, alay sancağı, tören kaftanı, yabancı ülkelerden Osmanlı padişahlarına verilen hediyeler ile Hereke fabrikasının kumaşlarıyla yakından ilgilendi. Emine Erdoğan, daha sonra Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı çalışanları ve diğer ilgililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Müze ziyaretinde Emine Erdoğan'a Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.
Ankara Palas Müzesi
Birinci Ulusal Mimarlık Akımı'nın önemli temsilcilerinden Ahmet Kemaleddin Bey tarafından tamamlanan Ankara Palas binası 1928'de kullanıma açıldı. 1975 yılına kadar Vakıflar İdaresi'ne bağlı olarak işletilen, 1976-1982 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ofis ve sergi alanı olarak kullanılan yapı, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredildi ve tarihinin en büyük restorasyonu gerçekleştirildi. Müze haline getirilen Ankara Palas binasında Milli Saraylar koleksiyonlarında bulunan 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar nadide parçaların yanı sıra Cumhuriyet değerlerini yansıtan ve Atatürk döneminde kullanılan eserler de yer alıyor.
Ankara'nın tarihi yapılarından Ankara Palas Müzesi, yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak. Müze, pazartesi günleri hariç 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek. - ANKARA
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