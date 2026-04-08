Eminoğlu, Çorum'da Gençlerle Buluştu

08.04.2026 14:45
Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Türkiye Yüzyılı Modeli ile gençlere başarı ve milli değerler aşılıyor.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Çorum'da öğrencilerle bir araya geldi.

Eminoğlu, Çorum Spor Lisesinde düzenlenen söyleşide, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında yurt genelindeki spor liselerinde öğrencilerle buluştuklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin aklıselimle hareket edilmesi, başarılı çalışmaların yapılması ve Türkiye'yi temsil edecek gençlerin yetişmesini hedeflediğini belirten Eminoğlu, "Balkanlar'da, Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek, bayrağımızı göndere çekmek, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutmak gurur verici. Bunları hep birlikte yaşıyoruz. Geçen haftalarda millilerimizin Dünya Kupası'na çeyrek asır sonra katılmaları bütün Türkiye'yi, 85 milyonu mutlu etti. O heyecanı hep birlikte yaşadık." diye konuştu.

Milli ve manevi değerlerine önem veren gençler yetiştirmek istediklerini vurgulayan Eminoğlu, "Hazreti Mevlana'nın pergel metaforundaki gibi bir ayağımız sabit, milli manevi değerlerimize, örflerimize, geleneklerimize, ananelerimize, geçmişimize o bağı kuracağız. Pergelin dönen ayağındaki gibi de teknolojiyi, bilimi, yapay zekayı, gelişmeleri, dünyadaki yaşananları en güzel şekilde takip edeceğiz ve ülkemizi en güzel şekilde uluslararası arenada temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere kendilerini geliştirebilmeleri için gençlik merkezleri, öğrenci yurtları, genç ofisleri gibi çok sayıda tesis ve çeşitli kampanyalarla destek olduğunu kaydetti.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, gençlerin geçmişi bilirken geleceği de iyi okuyup teknoloji, bilim ve güncel gelişmeleri takip etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Başarının tesadüf olmadığına işaret eden Eminoğlu, azim ve çalışmanın önemine dikkati çekerek, gençlerin kendi başarı hikayelerini yazmaları gerektiğini ifade etti. Nobel ödüllü Aziz Sancar ve milli futbolcu Arda Güler örneklerini veren Eminoğlu, bu isimlerin yoğun çalışma ve disiplinle başarıya ulaştığına işaret etti.

Enes Eminoğlu, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Bir alana yoğunlaşıp o alanla ilgili okumalar, saha araştırmaları, yurt dışı gezileri, yurt dışı araştırmaları yapıp, o alanla ilgili uzman kişinin siz olması lazım. Atletizmle ilgili, sporla ilgili, sanatla ilgili, kültürle ilgili hiç fark etmez. Bir alan belirleyip o alanla ilgili akla gelen Ahmet, Mehmet, Serhat, Yunus, Emre sizler olmanız lazım. Böyle olursa yarın inşallah çok daha güzel başarılara imza atarsınız. Ülkemizi en güzel şekilde hem uluslararası arenada hem de içeride temsil eden, tarihe geçen arkadaşlarımız olursunuz. Çorum'da tarihe geçen birçok sporcumuz gibi, birçok geçmişte tarihe geçen şahsiyetler gibi. Kendinize güvenin, öz güveniniz yüksek olsun."

Türkiye'nin kendi coğrafyasında sözü dinlenen, irade ve iddia ortaya koyan bir ülkeye dönüştüğüne dikkati çeken Eminoğlu, ülkenin çevrede oluşan ateş çemberinden zarar görmemesinin, dimdik ayakta durmasının büyük bir meziyet olduğunu sözlerine ekledi.

Söyleşiye, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran da katıldı.

Kaynak: AA

Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
