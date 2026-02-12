Emir'den Yemin Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Emir'den Yemin Eleştirisi

12.02.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Emir, bakanların andiçme törenlerini Anayasa'ya aykırı buldu ve eleştirilerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin andiçme törenlerine ilişkin, "Böyle bir yemin olmaz. Yeminin Anayasa'da ve İçtüzük'te yeri açıktır. Böyle bir yemin olmaz. Yemin duyulmamıştır. Yemin zorlamayla yapılmıştır. Genel Kurulun mehabetine uyulmamıştır. Kürsü işgal edilerek yapılmıştır ve yemin tutanaklara geçmemiştir." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığını 20 bin lira yapan düzenlemenin yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurduklarını anımsattı.

AYM'nin başvurularını kabul ettiğini söyleyen Emir, şöyle konuştu:

"Bizim yürütmeyi durdurma ve esastan görüşme talebimizi ileride görüşecek. Peki ne zaman, bilmiyoruz. Anayasa Mahkemesine sesleniyoruz, 17 milyon emekli, bunların bakmakla yükümlü oldukları çocukları, eşleri milyonlarca insan 20 bin liralık bir aylık gelire mahkum edilmiş. Anayasa bilen Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olduğuna inanmış bir Anayasa Mahkemesinin bu başvuruyu ivedilikle görüşmesini ve ivedilikle yürütmeyi durdurma kararı vermesini beklerdik. Bu karar gerçekleşmemiştir."

Adalet Bakanı Gürlek'in bir siyasetçi olduğunu ifade eden Emir, dün TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesinin de Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Dün Genel Kurul'da da bu durumu ifade ettiğini ve muhalefet hakkını kullandığını kaydeden Emir, Genel Kurul'daki arbedeye ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben de elimde Anayasa kitapçığıyla anlatmak üzere Sayın Meclis Başkanı'na doğru yürüyorum. Parlamentoyu bilenler bunun her gün Genel Kurul Salonu'nda defalarca gerçekleşeceğini bilirler. Aynısı gerçekleşti. Bugün de olacak aynısı. Kavga çıkaracağız demiyorum. Yine bir konuda herhangi bir grup başkanvekili anlaşamazsa, bir iddiası varsa, sözünü söyleyemiyorsa söz hakkı kesilmişse Meclis Başkanı'na gider. Saygıyla durumu arz eder. Biz bunu hep yapıyoruz ve yapacağız. Ben elimde Anayasa kitapçığı Meclis Başkanvekili'ne gidip de konuyu arz etmeye çalışırken önümü kestiler ve kürsü işgali yaptılar. Kürsü işgalini yapan AKP Grubu."

Gürlek ve Çiftçi'nin yeminlerinin gerçekleşmediğini savunan Emir, "Böyle bir yemin olmaz. Yeminin Anayasa'da ve İçtüzük'te yeri açıktır. Böyle bir yemin olmaz. Yemin duyulmamıştır. Yemin zorlamayla yapılmıştır. Genel Kurul'un mehabetine uyulmamıştır. Kürsü işgal edilerek yapılmıştır ve yemin tutanaklara geçmemiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Politika, Emir, Son Dakika

Son Dakika Politika Emir'den Yemin Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Market alışverişine çıkan vatandaş, ’’İndirim’’ etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:17
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:39:24. #7.11#
SON DAKİKA: Emir'den Yemin Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.