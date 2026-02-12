Emir'den Yemin Eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin andiçme törenlerine ilişkin, "Böyle bir yemin olmaz. Yeminin Anayasa'da ve İçtüzük'te yeri açıktır. Böyle bir yemin olmaz. Yemin duyulmamıştır. Yemin zorlamayla yapılmıştır. Genel Kurulun mehabetine uyulmamıştır. Kürsü işgal edilerek yapılmıştır ve yemin tutanaklara geçmemiştir." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığını 20 bin lira yapan düzenlemenin yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurduklarını anımsattı.

AYM'nin başvurularını kabul ettiğini söyleyen Emir, şöyle konuştu:

"Bizim yürütmeyi durdurma ve esastan görüşme talebimizi ileride görüşecek. Peki ne zaman, bilmiyoruz. Anayasa Mahkemesine sesleniyoruz, 17 milyon emekli, bunların bakmakla yükümlü oldukları çocukları, eşleri milyonlarca insan 20 bin liralık bir aylık gelire mahkum edilmiş. Anayasa bilen Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olduğuna inanmış bir Anayasa Mahkemesinin bu başvuruyu ivedilikle görüşmesini ve ivedilikle yürütmeyi durdurma kararı vermesini beklerdik. Bu karar gerçekleşmemiştir."

Adalet Bakanı Gürlek'in bir siyasetçi olduğunu ifade eden Emir, dün TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesinin de Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Dün Genel Kurul'da da bu durumu ifade ettiğini ve muhalefet hakkını kullandığını kaydeden Emir, Genel Kurul'daki arbedeye ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben de elimde Anayasa kitapçığıyla anlatmak üzere Sayın Meclis Başkanı'na doğru yürüyorum. Parlamentoyu bilenler bunun her gün Genel Kurul Salonu'nda defalarca gerçekleşeceğini bilirler. Aynısı gerçekleşti. Bugün de olacak aynısı. Kavga çıkaracağız demiyorum. Yine bir konuda herhangi bir grup başkanvekili anlaşamazsa, bir iddiası varsa, sözünü söyleyemiyorsa söz hakkı kesilmişse Meclis Başkanı'na gider. Saygıyla durumu arz eder. Biz bunu hep yapıyoruz ve yapacağız. Ben elimde Anayasa kitapçığı Meclis Başkanvekili'ne gidip de konuyu arz etmeye çalışırken önümü kestiler ve kürsü işgali yaptılar. Kürsü işgalini yapan AKP Grubu."

Gürlek ve Çiftçi'nin yeminlerinin gerçekleşmediğini savunan Emir, "Böyle bir yemin olmaz. Yeminin Anayasa'da ve İçtüzük'te yeri açıktır. Böyle bir yemin olmaz. Yemin duyulmamıştır. Yemin zorlamayla yapılmıştır. Genel Kurul'un mehabetine uyulmamıştır. Kürsü işgal edilerek yapılmıştır ve yemin tutanaklara geçmemiştir." ifadelerini kullandı.